Malore in spiaggia, morto ragazzo di 17 anni a Casal Velino nel Cilento Il ragazzo si è sentito male in spiaggia ed è morto nonostante l’intervento dell’ambulanza e la corsa in ospedale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tragedia in spiaggia in Cilento, dove un ragazzo di 17 anni, affetto da grave disabilità, oggi è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era sull'arenile con la sua famiglia. Nonostante il tempestivo intervento dell'ambulanza del 118 con rianimatore e la corsa disperata in ospedale, il giovane, purtroppo, non ce l'ha fatta. L'episodio è avvenuto a Casal Velino marina, dove la famiglia, originaria del Napoletano, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare per il weekend.

Inutile la corsa disperata in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia era appena arrivata sulla spiaggia, quando il ragazzo si sarebbe sentito male. Immediatamente è scattato l'allarme e sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato subito un'ambulanza con rianimatore, che dopo le prime cure del caso ha trasportato il ragazzo d'urgenza all’Ospedale San Luca di Vallo. Il giovane, però, è deceduto, nonostante il tentativo di soccorso da parte del personale medico e sanitario.

Un weekend di lutto nel Salernitano, dove purtroppo è deceduto anche un turista di 47 anni, un podista di Salerno scomparso durante il Trail, ritrovato morto sui monti Ebolitani, dopo molte ore di ricerche. L'uomo era probabilmente caduto da un dirupo, scivolando per un centinaio di metri. Una caduta che gli è stata, purtroppo, fatale. Il corpo è stato poi ritrovato alla fine di un pendio in località Ernice, nei dintorni di Eboli: una zona che, nel regolamento dell'evento, era indicata come una delle parti da percorrere con particolare prudenza. La scomparsa era avvenuta ieri pomeriggio: le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, anche con l'ausilio dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania insieme ai volontari del Soccorso Montano Dedalo di Giffoni Valle Piana.