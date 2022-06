Scivola da un pendio durante il Trail dei Monti Ebolitani: muore un podista di 47 anni Trovato il cadavere del podista di 47 anni scomparso durante il Trail dei Monti Ebolitani: era scivolato da un pendio a un chilometro dalla fine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era sparito durante il Trail dei Monti Ebolitani, ad un chilometro dalla fine. Le ricerche sono durate diverse ore, ma alla fine l'uomo è stato ritrovato morto dopo essere caduto da un pendio. Si tratta di F.G., un podista 47enne di Salerno. Il cadavere è stato ritrovato alla fine di un pendio in località Ernice, nei dintorni di Eboli: una zona che, nel regolamento dell'evento, era indicata come una delle parti da percorrere con particolare prudenza.

La scompara, le ricerche e il ritrovamento

La scomparsa era avvenuta ieri pomeriggio: le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, anche con l'ausilio dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania insieme ai volontari del Soccorso Montano Dedalo di Giffoni Valle Piana. L'area, particolarmente impervia, è stata setacciata per ore fino a questa mattina, quando il corpo è stato ritrovato. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta: il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, assieme a volontari della protezione civile, vigili del fuoco di Salerno e carabinieri di Eboli, hanno provveduto al recupero del corpo.

Ipotesi incidente o malore

Probabile che nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia per stabilire le cause della morte: tra le ipotesi più plausibili quella del malore improvviso ad un chilometro dal traguardo oppure l'incidente in un tratto che era particolarmente pericoloso. Ma sarà il medico legale a stabilire cause e orario della morte del podista 47enne. Solo al termine degli accertamenti del caso la salma sarà poi dissequestrata e restituita alla famiglia per i funerali.