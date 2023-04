Lutto all’Università Suor Orsola per la morte di Federica Rivoli: studentessa di 23 anni Il messaggio del rettore Lucio D’Alessandro: “Una notizia tristissima”. Domani la messa nella chiesa dell’Immacolata. Dolore nella comunità accademica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli per la scomparsa prematura di Federica Rivoli, studentessa 23enne della laurea magistrale in Psicologia e rappresentante degli studenti, della commissione Paritetica in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva e neuro scienze cognitive. Il Rettore Lucio D'Alessandro ha annunciato che domani, 27 aprile 2023, il Senato accademico quanto il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Federica, studentessa brillante, stimata e benvoluta da tutti.

La messa nella chiesa dell'Immacolata

Sempre domani, alle ore 12,30, sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa dell'Immacolata, sede centrale dell'ateneo, in suffragio di Federica. A renderlo noto la Rappresentanza degli Studenti Università Suor Orsola Benincasa – RSU: “È nostro desiderio rivolgere un pensiero a Federica e ricordarla – scrivono i rappresentanti degli studenti in un post su Facebook del 23 aprile – La notizia, appena ricevuta, ha lasciato noi tutti sgomenti”.

Il messaggio del rettore D'Alessandro: “Una notizia tristissima”

Il Magnifico Rettore Lucio d'Alessandro ha voluto inviare un messaggio di cordoglio a tutta la comunità accademica:

Carissime ragazze, carissimi ragazzi,

ho visto la vostra nota che annuncia la scomparsa della nostra cara studentessa, dr.ssa Federica Rivoli. Una notizia davvero triste, tristissima. Domani tanto il Senato accademico quanto il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Federica. Chiederò ai Direttori di Dipartimento che alle ore 10.15 di domani, in coincidenza dell’avvio del Senato Accademico, ogni attività didattica e di ricerca venga sospesa per un minuto in tutte le sedi dell’Ateneo. Sarà un breve ma intenso minuto in cui, tra le antiche mura, sarà giusto omaggio alla cara Federica.

Gli studenti: “Siamo sgomenti”

Tantissimi i messaggi di dolore degli studenti per la scomparsa di Federica: “È una di quelle notizie che non si vorrebbero mai leggere – scrive la Rappresentanza degli Studenti Università Suor Orsola Benincasa – RSU – Federica Rivoli, studentessa del nostro Ateneo e rappresentante degli studenti in commissione Paritetica in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive, è venuta a mancare. Ti vogliamo ricordare con il tuo sorriso e con alcuni pensieri di noi rappresentanti. Siamo vicini alla famiglia e a tutte le persone che conoscevano Federica. Continuerai a vivere sempre, dentro di noi”.