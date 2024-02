Lutto alla Federico II, morto il matematico Francesco De Giovanni: teorico dei gruppi infiniti De Giovanni è stato Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Matematica. Ordinario di Algebra, ha pubblicato oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Il cordoglio dell’Ateneo fredericiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto all'Università Federico II di Napoli per la morte del matematico Francesco De Giovanni, professore ordinario di Algebra dal 1987 presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. De Giovanni aveva 68 anni. Nella sua lunga carriera accademica era stato presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Matematica e coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Matematiche del Consorzio Universitario Napoli-Napoli II-Salerno, membro della Commissione Scientifica dell'Unione Matematica Italiana, editor-in-chief della rivista scientifica ‘‘Ricerche di Matematica", è stato socio ordinario della Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti per la Classe di Scienze Fisiche e Matematiche.

Il cordoglio della Federico II

L'Ateneo fredericiano, guidato dal Rettore Matteo Lorito, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'illustre accademico. "La comunità federiciana – si legge nel comunicato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – è in lutto per la prematura scomparsa di Francesco de Giovanni, matematico, classe 55, ordinario di Algebra dal 1987 presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Per i suoi studi scientifici, nel 2006 la National University of Ireland (Galway) gli ha conferito honoris causa il titolo di "Dr. of Sciences". La sua attività di ricerca si è svolta nell'ambito della teoria dei gruppi infiniti. Ha collaborato con numerosi matematici italiani e stranieri. Ha tenuto conferenze in numerose università italiane ed estere, ed in occasione di vari convegni. In particolare, ha tenuto una delle conferenze generali in occasione del XVI Congresso dell'Unione Matematica Italiana. Con grande passione si è dedicato alla formazione dei giovani ed ha dato vita ad un gruppo di ricerca attivo e vivace. Autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche, tra cui una monografia sui gruppi fattorizzati (edita dalla Oxford University Press) ed alcuni testi di carattere didattico.