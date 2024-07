video suggerito

Lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni torna su Rai3 con “La biblioteca dei sentimenti” Confermato il programma Rai in cui lo scrittore insieme a Greta Mauro e al poeta Davide Rondoni analizza classici, poesie, saggi e libri di narrativa contemporanea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nei palinsesti Rai 2024/2025 una bella notizia per chi ama i libri: dal 28 settembre 2024, e poi per ogni sabato alle 16.30, su Rai3, riapriranno le porte de "La biblioteca dei sentimenti" con Greta Mauro e lo scrittore Maurizio de Giovanni, quest'anno accompagnati dal poeta Davide Rondoni.

Si tratta di un programma che parla di libri a partire dai sentimenti, con ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che arricchiscono la discussione in studio con il loro punto di vista. Nel corso del dibattito vengono analizzati testi classici, contemporanei e di saggistica, in compagnia di personalità provenienti del mondo della cultura e della letteratura (scrittori, saggisti, filosofi, pensatori). Ogni appuntamento viene aperto da un monologo – racconto di Maurizio de Giovanni sul sentimento di puntata.

“La Biblioteca dei sentimenti” è un programma di libri, ma soprattutto un programma che parla di sentimenti. I libri sono sempre il punto di partenza, il pretesto per parlare della vita, per aiutare il pubblico a scoprire come, attraverso la letteratura, sia possibile comprendere meglio il nostro vissuto, mettere a fuoco emozioni e stati d’animo.