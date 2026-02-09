Lutto al Vomero, Fabio Guarino, promessa degli scacchi, morto a 22 anni: “Sensibile e altruista”

Fabio Guarino

Lutto a Napoli per la scomparsa di Fabio Guarino, giovane promessa degli scacchi, morto a 22 anni il 5 febbraio. A darne notizia la Federazione Scacchistica Italiana che in una nota lo ricorda: "Addio Fabio Guarino, giocatore, istruttore e arbitro – scrive la Scacchistica Partenopea – È giunta ieri la tragica notizia della scomparsa improvvisa di Fabio Guarino, giocatore di Prima categoria Nazionale, arbitro, istruttore e colonna della Scacchistica Partenopea, per cui aveva contribuito a organizzare diverse iniziative, ad esempio alcune recenti edizioni della serie Master. Aveva solo 22 anni. Tutti coloro che lo conoscevano lo amavano e lo apprezzavano per la simpatia, l'entusiasmo, la disponibilità e la splendida umanità. Il Presidente, il Consiglio Federale e i tesserati della FSI si stringono intorno alla famiglia e agli amici di Fabio in questi momenti di indicibile dolore, e porgono le loro più sentite condoglianze".

"Un ragazzo sensibile e altruista"

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, per la grave e prematura scomparsa: "Fabio Guarino ci ha lasciati – scrive Angelo Martorelli – Una notizia amarissima, struggente, che ci lascia con gli occhi lucidi e l'animo tormentato. Oggi il mondo degli scacchi perde un amico, un giocatore, un istruttore, un arbitro. Ma soprattutto perde un ragazzo sensibile, umile, altruista.Un giovane pieno di sogni, passione, grinta, di sorrisi sinceri, di presenza vera, di quella voglia di esserci che non aveva bisogno di parole. Sul tavolo da gioco e fuori, sapeva trasmettere amore per gli scacchi e rispetto per le persone, con una maturità che andava ben oltre la sua età. Lasci un vuoto enorme, ma anche un’eredità luminosa: l’esempio di chi vive ciò che ama fino in fondo.Ci mancherai, mi mancherai Fabietto. Mancherai a chi ti ha conosciuto, a chi ha condiviso una partita, una lezione, un arbitraggio, una risata. Un immenso abbraccio fraterno e sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutti gli amici scacchisti, non ti dimenticheremo! !Che la terra ti sia lieve. Ciao Fabietto!".