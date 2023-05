Lutto a Solopaca per Emily Vegliante, carabiniera di 23 anni morta in un incidente La giovane militare era originaria di Solopaca, nel Beneventano, ma prestava servizio in Emilia Romagna: è morta in un incidente stradale a Cento.

A cura di Valerio Papadia

La comunità di Solopaca, piccola cittadina della provincia di Benevento, è in lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa di Emily Vegliante, carabiniera di 23 anni morta in un incidente stradale a Cento, in provincia di Ferrara: originaria del Sannio, la militare prestava però servizio a San Giovanni in Persiceto, nella provincia di Bologna. Dopo la tragedia, il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione ha voluto esprimere alle famiglie il cordoglio di tutta l'amministrazione: "Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono al dolore delle famiglie Vegliante e Tammaro per la tragica perdita della cara Emily" si legge sulle pagine social del Comune di Solopaca.

Emily Vegliante morta in un incidente stradale: lascia un figlio di tre anni

Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita la giovane carabiniera si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 maggio, in via Modena a Cento. L'auto sulla quale Emily Vegliante si trovava come passeggera si è scontrata con un'altra vettura per cause ancora in corso di accertamento: la 23enne, purtroppo, è deceduta sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari; lascia un figlio piccolo, un bimbo di tre anni.

Ferite due persone nell'incidente: grave un collega della 23enne

Nello scontro sono rimaste ferite anche due uomini: il conducente della vettura sulla quale si trovava Emily, un collega della ragazza di circa 30 anni, è in gravi condizioni; soccorso con un'eliambulanza è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna. Il conducente dell'altra vettura, un uomo di 50 anni, è stato invece trasportato all'ospedale di Cento.