Lutto a Napoli per la morte della prof runner Marilisa Carrano, vittima di incidente stradale La docente di sostegno e runner 52enne è rimasta vittima di un incidente stradale a San Giorgio a Cremano. Il cordoglio delle istituzioni sportive e scolastiche.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Napoli e a Sant'Agnello per la scomparsa di Marilisa Carrano, professoressa, runner e giornalista sportiva, morta in un tragico incidente stradale avvenuto martedì 5 settembre 2023 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La docente 52enne, atleta e grande appassionata di sport, risiedeva a Sant'Agnello, nella costiera sorrentina. Purtroppo, è rimasta vittima di un incidente, mentre era a bordo di uno scooter che si è scontrato, per motivi ancora da chiarire, con un'auto.

La scomparsa della prof ha scosso tutta la comunità del Napoletano. Carrano era docente di sostegno in una scuola di Napoli est ed era una nota giornalista sportiva, con una grande passione in particolar modo per la corsa. Nel corso della sua lunga attività atletica ha partecipato a tantissime gare in tutt'Italia. Era amata e benvoluta per il suo carattere affabile e cortese. In tanti la ricordano per il suo sorriso e la sua generosità.

Il cordoglio delle istituzioni sportive e scolastiche

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, anche dal monto delle istituzioni sportive, per ricordarla. Messaggi di condoglianze anche dalle istituzioni scolastiche di Napoli Est.

In lutto la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il Presidente Bruno Fabozzi e l’intero Comitato Regionale Fidal Campania, si dicono “sotto shock per l’improvvisa e tragica scomparsa della 52enne Marilisa Carrano, docente e giornalista soprattutto sportiva, che svolgeva con amore e dedizione il suo lavoro. Alla Famiglia di Marilisa le nostre sentite condoglianze”.

Mentre la Nocera Runners Folgore scrive: “Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti senza fiato, decisamente peggio del fiatone che si ha dopo una lunga corsa. Buon viaggio Marilisa Carrano, che la terra ti sia lieve. La Nocera Runners Folgore tutta, si stringe intorno ai familiari e agli atleti della Atl. Scafati in questo triste giorno che ha portato via Marilisa dalla vita terrena”.