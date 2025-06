video suggerito

Lutto a Montella per la morte di Claudio De Simone, precipitato nel dirupo su Monte Accellica Lutto a Montella, in provincia di Avellino, per la morte dell’escursionista. L’incidente il 31 maggio in Irpinia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudio De Simone, la vittima

Lutto a Montella, in provincia di Avellino, per la morte di Claudio De Simone, l'esperto escursionista vittima di un tragico incidente sabato 31 maggio sul Monte Accellica. L'uomo è precipitato, purtroppo, in un dirupo in una zona impervia e difficile da raggiungere, mentre era in gita con un amico escursionista. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso. Purtroppo l’equipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il recupero della salma è stata affidata ai vigili del fuoco. La scomparsa di De Simone ha commosso tutta la comunità di Montella, dove l'escursionista era conosciuto e benvoluto. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la grave e prematura perdita.

L'incidente il 31 maggio in Irpinia

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, era assieme ad un compagno nei pressi della vetta nord quando è scivolato precipitando rovinosamente. Il compagno ha immediatamente allertato il 118. Sul posto si è portato l’elisoccorso 118 di Salerno che ha sbarcato il tecnico del CNSAS, il soccorso alpino e speleologico della Campania, medico ed infermiere. De Simone era considerato un grande esperto delle montagne irpine. Appassionato di trekking ed escursioni, era un grande conoscitore di sentieri e percorsi. Sabato era in escursione su Monte Accellica, quando è avvenuto l'incidente, attorno alle ore 14,30. Immediata la richiesta di aiuto al 118 e al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha messo in moto l'operazione di soccorso. Sul posto sono intervenute una squadra dal distaccamento di Montella, una squadra dalla sede centrale di Avellino, due unità SAF (Speleo Alpino Fluviali) dalla sede di via Zigarelli, l’elicottero "Drago 59" del Nucleo vigili del fuoco di Pontecagnano. Affiancata da tre unità SAF.