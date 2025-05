video suggerito

Precipita in un burrone in montagna: escursionista morto sul Monte Acellica La vittima è un uomo di 63 anni. A dare l'allarme il fratello che stava con lui.

A cura di Redazione Napoli

Tragedia nel pomeriggio di oggi – sabato 31 maggio – sul Monte Accellica in provincia di Avellino. Qui un uomo di sessantatré anni, residente a Montella un comune della zona, è precipitato in un dirupo durante un'escursione in compagnia del fratello, perdendo la vita. I due, esperti escursionisti, conoscevano molto bene la montagna. Sono da poco passate le 14.30 quando viene dato l'allarme: i due uomini sono in difficoltà, stanno non lontani dalla vetta nord del massiccio montuoso, e uno di loro è caduto. A chiamare è stato il fratello della vittima in stato di choc, ma illeso.

La macchina dei soccorsi sul Monte Accellica

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, che ha coinvolto il personale del 118 e del soccorso alpino. Sul posto sono intervenute diverse quadre dei Vigili del Fuoco da Montella e da Avellino, unità SAF (Speleo Alpino Fluviali), il si è alzato in volto un mezzo aereo “Drago 59”. Il personale medico è arrivato a bordo di un'eliambulanza del 118 da Salerno nella speranza di poter salvare l'escursionista.

Il corpo dell'escursionista recuperato in elicottero

Purtroppo quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'uomo purtroppo però non c'era più nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata recuperata grazie all'intervento di un elicottero dei soccorsi, e trasferito all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove saranno eseguiti gli esami autoptici di rito. Il fratello della vittima 60 anni, è stato assistito e messo in sicurezza mentre le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore, a causa della zona particolarmente impervia.