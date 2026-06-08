Napoli, turista precipita dal monte Echia, il giovane caduto dopo un selfie: è grave

Il giovane turista siciliano ricoverato al Vecchio Pellegrini in codice rosso. Stava fotografandosi affacciato alla terrazza panoramica, ha perso l’equilibrio.

Il belvedere del monte Echia a Napoli

Si sporge oltre il parapetto per inquadrare il Golfo di Napoli, poi perde l'equilibrio. Un turista di 20 anni, originario di Palermo, precipita dall'area panoramica di monte Echia, a Santa Lucia e finisce sull'asfalto sottostante. I soccorritori del 118 lo raggiungono in codice rosso. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, nella Pignasecca, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate gravi. Le prossime ore saranno decisive.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Dalle prime ricostruzioni, il giovane stava tentando di scattarsi un selfie (il classico autoscatto con la fotocamera del cellulare) da uno dei punti panoramici della città, aperto da qualche anno ma già tra i più frequentati, affacciato sul porto e sul Lungomare Caracciolo, quando ha perso l'equilibrio e ha ceduto oltre la balaustra.

Monte Echia è la propaggine tufacea che chiude a sud l'area di Chiaia. È uno dei punti d'osservazione storici della città, uno dei promontori più antichi in assoluto. La terrazza, da quando è fruibile al pubblico attraverso un ascensore gestito dall'Anm, attira ogni anno migliaia di visitatori, italiani e stranieri, attirati dalla vista sul Castel dell'Ovo e sul Golfo.