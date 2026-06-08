Il turista di Palermo precipitato a Napoli è caduto dalla rupe della Villa di Lucullo sul Monte Echia. È in gravi condizioni

Il fatto è accaduto domenica, il turista siciliano ha vent’anni, è volato giù per almeno 5 metri. Il sentiero ora interdetto per motivi di sicurezza.

Il posto dove è caduto il 20enne di Palermo / Fanpage.it

È caduto dalla rupe di tufo della Villa di Lucullo su Monte Echia il turista 20enne di Palermo, ricoverato ieri sera, domenica 7 giugno, all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e in pericolo di vita. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato in compagnia di un'altra persona. Si sarebbe inerpicato per un piccolo sentiero che si trova alle spalle del grosso macigno tufaceo – che è stato transennato – salendo fin sopra la rupe e qui sarebbe scivolato, per motivi ancora in corso di accertamento, precipitando al suolo, nella piazzetta di mattonelle rosse sottostanti. Un volo di circa 4-5 metri, a seguito del quale il ragazzo è rimasto gravemente ferito.

Si tratta della piazzetta che si trova alle spalle del belvedere di Monte Echia, dove c'è anche l'ascensore dell'Anm molto gettonato dai turisti. Ma l'area è distante diversi metri dall'impianto elevatore, che non c'entra nulla con l'incidente e che resta aperto. Di quanto avvenuto ci sarebbe anche un video che sarebbe stato acquisito dalle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando.

La dinamica dell'incidente su Monte Echia

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto quindi nei pressi dei ruderi della antica Villa di Lucullo, di epoca romana. Il sentiero utilizzato si troverebbe proprio alle spalle della rupe tufacea, andando verso destra in direzione di Pizzofalcone. Un percorso al quale si accede scavalcando un muretto. Adesso è stato transennato con il nastro arancione e i tondini di ferro. La rupe affaccia, poi, sulla piazzetta rossa sottostante che si trova alle spalle dello spiazzo del Belvedere di Monte Echia.

Il sentiero transennato alle spalle della Villa di Lucullo / Fanpage.it

Non è chiaro se il giovane si sia inerpicato per scattare un selfie o per fare altro. Potrebbe essere scivolato o essersi sporto troppo. La caduta comunque è stata molto violento. Il ragazzo è caduto dai ruderi della Villa di Lucullo nella piazzetta rossa sottostante ed è rimasto gravemente ferito. È stato poi ricoverato in codice rosso in ospedale. È stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Vecchio Pellegrini. Sottoposto ad un'operazione chirurgica per aver riportato varie lesioni, è considerato in pericolo di vita.