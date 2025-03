Lutto a Casoria per la morte di Vincenzo Ramaglia: l’ex consigliere comunale aveva 62 anni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Casoria, in provincia di Napoli, per la morte del Consigliere comunale Vincenzo Ramaglia, scomparso nella giornata di oggi, domenica 2 marzo 2025, all'età di 62 anni. Cordoglio unanime è stato espresso dalle istituzioni che si sono strette al dolore della famiglia per la grave perdita. Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, in un post sui social scrive: "Le persone buone non dovrebbero mai lasciarci. Casoria perde troppo presto un uomo perbene come Enzo Ramaglia che ha dimostrato col suo impegno per la comunità anche in consiglio comunale di credere nei valori sani che ha trasmesso a chi gli stava accanto a partire dalla sua famiglia. È soprattutto a loro che in questo momento la mia vicinanza e quella dell'amministrazione comunale. Per chi voglia tributargli l'ultimo saluto i funerali saranno celebrati domani nella Basilica di San Mauro a mezzogiorno. Ciao Enzo, ci mancherai".

Il cordoglio delle istituzioni per la morte del consigliere

Unanime il cordoglio delle istituzioni per la scomparsa del consigliere comunale. Il Partito Democratico di Casoria "piange oggi la perdita del nostro amato Ramaglia Vincenzo, uomo buono, giusto, generoso. Di Enzo vogliamo ricordare le sue doti di dirigente politico ed amministratore della nostra città, ma soprattutto la sua straordinaria delicatezza nei rapporti umani che, come pochi, ha saputo portare nel suo agire politico. Se ne va un caro amico, un uomo che non dimenticheremo mai. Alla sua famiglia le nostre più sofferte e sentite condoglianze". Anche Fratelli d'Italia esprime condoglianze per la perdita: "La nostra comunità militante esprime il suo cordoglio per la dipartita di Enzo Ramaglia, consigliere comunale di maggioranza durante il governo cittadino di centrodestra, sempre attento e sensibile ai problemi della città e alle difficoltà dei cittadini più fragili. La terra gli sia lieve". Addolorati anche i colleghi del "Comitato ex lavoratori Montefibre" di Casoria: "Purtroppo è venuto a mancare il Nostro Amico e collega Vincenzo Ramaglia".