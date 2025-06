video suggerito

Lungomare Napoli, cancellate le strisce blu a via Nazario Sauro: marciapiedi larghi per hotel e ristoranti Il Comune sopprime definitivamente le strisce blu in via Nazario Sauro: cancellate per allargare i marciapiedi sul lato di hotel e ristoranti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Addio alle strisce blu per la sosta in via Nazario Sauro, la famosa strada del Lungomare di Napoli. Saranno cancellate per sempre per allargare i marciapiedi sul lato di alberghi e ristoranti. Lo prevede l'ordinanza comunale 402 del 30 maggio scorso. Le strisce blu a spina di pesce che si trovano attualmente sul lato interno della strada saranno soppresse. Il progetto di riqualificazione del Comune da 13 milioni di euro prevede, infatti, il rifacimento di tutta la strada, compresi i marciapiedi. Per la circolazione resteranno alla fine due corsie, più la pista ciclabile.

I lavori, partiti a febbraio 2024 con l'apertura ufficiale dei cantieri, dovevano durare un anno e terminare a marzo 2025, ma i tempi si sono leggermente allungati. Il piano prevede di rifare interamente tutto il tratto di lungomare che va da piazza Vittoria al Molosiglio, e che comprende, quindi, via Partenope e via Nazario Sauro. Il primo cantiere è stato installato, invece, a luglio 2023, per il rifacimento delle fogne.

Addio alle strisce blu in via Nazario Sauro

Ma cosa prevede l'ordinanza 402 del 30 maggio 2025? Il provvedimento dispone l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Nazario Sauro. Una decisione che rientra nell'ambito dei lavori di Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio ad opera del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi.

Leggi anche A Napoli 670mila tifosi per la festa scudetto, in 300mila sul Lungomare per i bus scoperti

Il 29 maggio 2025 il Servizio ha comunicato che il progetto in esecuzione prevede, tra l’altro, l’allargamento dei marciapiedi lato edificio con l’eliminazione degli attuali stalli di sosta e che, essendo i lavori su via Nazario Sauro in una fase avanzata di esecuzione, è necessario emettere un provvedimento di revoca degli stalli ivi presenti. Da qui, l'ordinanza che istituisce "in via Nazario Sauro il divieto di sosta permanente con rimozione coatta".

Per ridurre i disagi per i turisti e i cittadini, i lavori sono stati eseguiti in più tranches con cantieri ogni 200 metri. Si è partiti dall'area del Castel dell'Ovo, per proseguire su tutta via Nazario Sauro, fino all’incrocio con via Acton. Per le auto è stata lasciata libera una corsia.