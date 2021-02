Lunedì nero per i trasporti in Campania, il prossimo 8 febbraio. A causa degli scioperi proclamati da varie sigle sindacali, metropolitane, bus e funicolari saranno fuori servizio per diverse ore. A Napoli, oltre ai mezzi dell’Anm, si fermeranno anche Cumana e Vesuviana, a causa dello sciopero di 4 ore indetto dalla Fit Cisl, dalle ore 9 alle 13 per richiedere il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale (Tpl), nell’ambito dello sciopero nazionale indetto dai sindacati dei trasporti per lunedì 8 febbraio.

Nello stesso orario hanno proclamato lo sciopero per i mezzi Anm (metro Linea 1, funicolari e bus) i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA, USB. In piazza anche la Slm Fast Confsal, che rappresenta i lavoratori delle aziende pubbliche e private di trasporto. In merito allo sciopero di 4 ore in Eav, per la Fit Cisl Campania, l’organizzazione sindacale guidata da Alfonso Langella, “persistono le problematiche aziendali già evidenziate nello scorso novembre 2020 e che avevano già portato alle prime azioni concrete. La Fit Cisl richiede alla governance di Eav un equo e giusto trattamento in virtù di abilitazioni e professionalità possedute: si deve rimediare a questa disparità di trattamento”. Un altro sciopero di 24 ore è stato proclamato dall’Orsa per l’Eav Srl il 1 marzo prossimo.

Per quanto riguarda l'Anm, le Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto effettueranno l'ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio Bus navetta 621 (segue fasce garanzia bus). Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 09.20 e da Garibaldi alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.10 e da Garibaldi alle ore 13.50. Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.