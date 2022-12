Luci di Natale sull’ospedale pediatrico Santobono, facciate illuminate con stelle e doni Accese le luci di Natale all’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, per dare gioia e serenità ai piccoli pazienti ricoverati.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ospedale pediatrico Santobono e il Pausilipon illuminati dalle luci di Natale quest'anno per donare un po' di gioia e felicità ai piccoli pazienti costretti a trascorrere le feste della Natività ricoverati nei reparti. Le luminarie sono state accese ieri sera, su iniziativa della Fondazione Santobono Pausilipon. Ad accendere le luci è stato il piccolo Dmitro, il bimbo di 7 anni, sfuggito alla guerra in Ucraina grazie ad un corridoio umanitario e curato presso il Santobono di Napoli.

Le luci di Natale sul Santobono

Iniziative analoghe erano già state fatte negli scorsi anni, ma quest'anno l'effetto sembra essere davvero incantevole. Si tratta di luci dinamiche: alberi di Natale si alternano a stelle cadenti, a pacchi di doni, pupazzi di neve e Babbi Natale, per illuminare le facciate del nosocomio pediatrico napoletano. All'accensione era presente anche il direttore generale del Santobono, Rodolfo Conenna. È un modo simbolico per portare un po' di Natale ai bimbi e illuminare il centro della città. ù

Essere ricoverati in ospedale non è mai semplice, soprattutto per i bimbi, e ancor di più durante il periodo di Natale, che tutti vorrebbero trascorrere a casa con le loro famiglie. Per questo motivo, si è pensato a questa iniziativa, per ricreare l'atmosfera natalizia e di casa anche all'Ospedale dove ogni giorno ci si prende cura dei piccoli pazienti. Un'iniziativa nata per per creare una atmosfera positiva e di serenità. Il risultato quest'anno è stato eccezionale, tantissime persone si sono fermate in strada ad ammirare le luminarie sul Santobono che scaldano i cuori anche degli operatori sanitari che lavorano nel presidio ospedaliero pediatrico.