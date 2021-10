Luci di Natale Napoli, la Soprintendenza vieta le più alte di 2,5 metri. No al Babbo Natale gigante La Soprintendenza approva il piano delle Luci di Natale di Napoli, offerto dalla Camera di Commercio, con l’albero di Natale di 22 metri in piazza del Plebiscito, ma vieta le installazioni tridimensionali superiori a 2,5 metri. No al Babbo Natale gigante di piazza Municipio, all’Angelo di via Duomo, e alla Casetta natalizia di piazza Trieste e Trento. Ok all’albero di 22 metri in piazza Plebiscito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Babbo Natale gigante di piazza Municipio

La Soprintendenza approva il piano delle Luci di Natale di Napoli, con l'albero di Natale di 22 metri in piazza del Plebiscito, offerto dalla Camera di Commercio, ma vieta le installazioni tridimensionali superiori a 2,5 metri. Bocciati, quindi, il Babbo Natale gigante di piazza Municipio, che avrebbe avuto un'altezza di 10 metri, l'Angelo di via Duomo, di 4 metri d'altezza, e la Casetta natalizia di piazza Trieste e Trento. Una doccia gelata per la Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, che quest'anno aveva offerto l'illuminazione natalizia alla città di Napoli con le migliori intenzioni, dopo la delusione del 2020. L'anno scorso, infatti, le luci di Natale a Napoli non furono accesee dal Comune, a parte qualche simbolica installazione, come il "panaro" della tombola in piazza Municipio.

L’angelo di via Duomo

Il divieto della Soprintendenza

Le luci ci saranno però nel resto della città. Il piano, per un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro, infatti, ha ricevuto nel suo complesso l'autorizzazione dei funzionari del ministero dei Beni Culturali. Che cosa blocca allora le installazioni più grandi e, probabilmente, anche quelle più entusiasmanti per i bambini? In pratica, una postilla in calce al parere della Soprintendenza: nelle piazze e negli spazi urbani che ricadono nel perimetro del sito Unesco – questo il succo del ragionamento – fatti salvi gli alberi di Natale, che in teoria potrebbero essere alti anche 40 metri, le figure in 3D non devono superare un'altezza di 2,5 metri. Paradossalmente, quindi, il Babbo Natale gigante può essere installato a Scampia, ma non a piazza Municipio.

Ma la partita è ancora aperta. Le diplomazie sono al lavoro, si sta cercando di trovare una mediazione e non è escluso che anche il neo-sindaco Gaetano Manfredi possa scendere in campo per chiarire la situazione. La Camera di Commercio conta, infatti, di riuscire a superare l'impasse e ad avere l'autorizzazione anche per le installazioni più grandi. Lo scorso anno, infatti, la Tombola di piazza Municipio era alta probabilmente più alta di 2,5 metri.

