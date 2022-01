Luci di Natale a Napoli 2021, iniziata la rimozione nelle strade della città dopo 4 mesi Iniziate le operazioni di smontaggio delle luminarie, offerte dalla Camera di Commercio di Napoli per le feste della Natività 2021.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le luminarie in piazza dei Martiri

Via le luci di Natale dalle strade di Napoli. Sono iniziate ieri le operazioni di smontaggio delle luminarie, offerte dalla Camera di Commercio di Napoli per le feste della Natività 2021. Le luci hanno abbellito le strade della città per circa 4 mesi. L'ente camerale di piazza Borsa, infatti, aveva iniziato a montarle il 22 settembre scorso. Mentre il Comune aveva concesso l'autorizzazione fino al 28 febbraio 2022. Sarebbero quindi potute rimanere fino a dopo Carnevale. Ieri, invece, è partita la rimozione, "come da contratto", sottolineano dalla Camera di Commercio.

Le polemiche sulle luci

Le installazioni luminose sono tornate ad arricchire la città dopo il Natale al buio del 2020, quando il Comune non ha messo le tradizionali luminarie. Nel 2021, invece,, grazie ad un finanziamento di circa 2 milioni della Camera di Commercio, si è riusciti a partire in anticipo con le installazioni già tra settembre e novembre. Ma non sono mancate polemiche e incomprensioni, tra chi ha detto che si era partiti troppo presto, in piena campagna elettorale per le elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021, a chi le ha ritenute "esteticamente brutte o addirittura equivoche".

Il Babbo Natale gigante in piazza Garibaldi

Mentre la Soprintendenza ne ha vietato l'installazione nelle piazze vincolate per quelle più alte di 2 metri e mezzo, tanto che il Babbo Natale gigante, inizialmente previsto in piazza Municipio è stato poi spostato in piazza Garibaldi. Al Vomero sono state rimosse 10 giorni prima delle feste di Natale per poter potare gli alberi. Alla fine, però, ha prevalso l'entusiasmo e i napoletani e i turisti hanno apprezzato le luci di Natale che hanno riportato la gioia in grandi e piccini che hanno potuto ammirarle durante le passeggiate, dimenticando per qualche minuto le difficoltà per la pandemia.