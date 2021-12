Al Vomero le luci di Natale rimosse 10 giorni prima delle feste, il sindaco: “Mancato coordinamento” Il primo cittadino: “C’è stato un problema di coordinamento, ma spero che si possa trovare una soluzione”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le luci di Natale al Vomero rimosse 10 giorni prima delle feste della Natività. Una beffa per i cittadini del quartiere collinare. Dopo il Natale al buio dello scorso anno, quando il Comune non ha messo le tradizionali luminarie, quest'anno, invece, grazie ad un finanziamento di circa 2 milioni della Camera di Commercio, si era partiti in anticipo con le installazioni già tra settembre e novembre. Le luci, però, al Vomero sono durate poco, perché contemporaneamente è partita anche la potatura degli alberi. Il Comune negli scorsi giorni aveva chiesto alla ditta una proroga. Ma alla fine nella giornata di ieri, domenica 12 dicembre 2021, le luminarie sono state rimosse da via Scarlatti e via Luca Giordano e i lavori sono partiti lo stesso. Contrariato il sindaco Gaetano Manfredi: “C'è stato un problema di coordinamento, ma spero che si possa trovare una soluzione”.

“L'assessore Santagada – spiega il primo cittadino – sta seguendo la vicenda rispetto alla quale abbiamo ereditato un provvedimento della precedente Amministrazione”. “La vicenda delle luminarie al Vomero – commenta Antonio Bassolino, ex sindaco e governatore e attuale consigliere comunale – è davvero singolare: prima messe, poi rimosse, ed ora speriamo presto rimesse subito dopo la potatura degli alberi che, come si vede dalla foto, si sta finalmente facendo. Ma questo mancato coordinamento tra Camera di Commercio e Comune è anche il segno di un problema più generale e dunque è in un certo senso “illuminante”: è proprio così difficile parlarsi, discutere assieme, collaborare nell’interesse della città? È questa la strada da praticare: forza”.

Mentre il leader dell'opposizione di centrodestra, Catello Maresca, sottolinea: “Siamo a 13 giorni da Natale e le strade del Vomero rimarranno senza luminarie, perché il Comune prima ha anteposto la necessità di potare gli alberi in via Scarlatti e via Luca Giordano, poi attraverso le parole dell’assessore Santagada ha rassicurato i commercianti che l’intervento sarebbe stato rinviato a dopo le feste. Invece da stamattina le due famose strade delle shopping in collina resteranno al buio per tutte le festività. Brutta immagine per una città che sta cercando di ripartire e fortunatamente è già piena di turisti”.

Negli scorsi giorni, la consigliera regionale Marì Muscarà aveva presentato una segnalazione all'Asl Napoli 1 e ai Vigili del Fuoco a causa di “criticità in particolare circa la forma di ancoraggio delle figure e luminarie ad alberi ed arbusti, il tipo di cavi elettrici usati che si presentano a vista come usati e senza numero di omologazione CE”. La consigliera aveva chiesto “ai fini della tutela della pubblica incolumità di valutare oltre autorizzazioni e certificazioni la verifica tecnica e rispondenza alla norma di quanto messo in opera”.