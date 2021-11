A Napoli tornano i mercatini di Natale, le luci resteranno fino a Carnevale Tornano i mercatini di Natale a Napoli nel 2021 dopo lo stop per Covid19 avvenuto l’anno scorso. Ecco dove trovarli. La Fiera di San Gregorio Armeno partirà sabato 13 novembre. Mentre le luci di Natale resteranno fino al 28 febbraio 2022, dopo Carnevale. In Comune il vertice con le associazioni.

Tornano i mercatini di Natale a Napoli nel 2021 dopo lo stop per Covid19 avvenuto l'anno scorso, quando le tradizionali fiere natalizie, programmate dall'amministrazione comunale ogni anno, saltarono a causa delle misure anti-contagio. Napoli, infatti, fu per buona parte del tempo in zona rossa Covid. Quest'anno, grazie soprattutto alla campagna di vaccinazione, la situazione è migliorata e le norme, salvo imprevisti, al momento consentono di poter avere i mercatini di Natale. Oggi pomeriggio si è tenuto il primo incontro con le Municipalità al Comune di Napoli, con gli assessori Teresa Armato (Commercio) e Antonio De Iesu (Sicurezza), Polizia Municipale, tecnici del Comune e i rappresentanti delle associazioni e della Fiera di San Gregorio Armeno. Quest'ultima partirà sabato prossimo 13 novembre.

La Fiera di San Gregorio Armeno dal 13 novembre

"Abbiamo avuto un incontro proficuo con l'amministrazione comunale – spiega a Fanpage.it Gabriele Casillo, dell'associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno – Il Comune sta lavorando per riportare i mercatini di Natale, ma tutto dipenderà dalle normative anti-Covid19. Sabato prossimo inaugureremo la Fiera di San Gregorio Armeno che sarà dedicata alle vittime del Covid. Come associazioni abbiamo chiesto al Comune di tutelare le botteghe artigiane tradizionali e frenare il proliferare di fastfood al centro storico. Noi abbiamo proposto di dare spazio alle storiche fiere che rendono famose Napoli bel Mondo".

Dove trovare i mercatini di Natale 2021 a Napoli

Tornano quindi quest'anno le bancarelle di dolciumi, torrone, presepi, pastori e alberi di Natale, con tutti gli addobbi, dopo lo stop nel 2020 legato alla pandemia del Coronavirus. Un anno fa, infatti, il Comune preparò i bandi, ma alla fine le gare non si fecero. I soldi furono utilizzati per aiutare le categorie dei lavoratori in difficoltà. Quest'anno, invece, ci saranno nuovamente i mercatini. Dove? Oltre alla tradizionale Fiera del Natale di San Gregorio Armeno, con le sue luci e colori e tutto l'occorrente per arredare casa per la Natività, i mercatini di Natale 2021 saranno installati per il periodo delle feste nelle tradizionali piazze e vie dello shopping natalizio, da via Luca Giordano al Vomero, a piazza Dante, a Santa Chiara, via Cervantes, Largo Berlinguer e via Ponte di Tappia al centro storico, di solito installati nel periodo che va dall'inizio di dicembre, prima della festa dell'Immacolata, fino all'Epifania.

Le luci di Natale resteranno fino a Carnevale

A Napoli torna il Natale in tutto il suo splendore. Si prevede quest'anno un lungo periodo di feste, con le Luci di Natale installate dalla Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, che resteranno fino a Carnevale. Il Comune ha concesso, infatti, l'autorizzazione fino al 28 febbraio 2022.