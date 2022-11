Luci di Natale 2022 anche a Napoli: l’ex Provincia paga 1,5 milioni. Ma è polemica: “Dateli alle famiglie” La Città Metropolitana darà 150mila euro ad ogni Municipalità. Flores e Culiers (Fi): “Uno spreco, c’è il caro energia. Date i soldi alle famiglie”

A cura di Pierluigi Frattasi

Luci di Natale nel 2022 anche a Napoli. Le luminarie natalizie ci saranno in tutte le Municipalità. Arriva il via libera dal Comune. I fondi, pari a 1,5 milioni, saranno stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli. A ciascuno dei dieci parlamentini cittadini andranno 150mila euro per allestire l'illuminazione festiva. Oggi c'è stato l'incontro tecnico e le Municipalità avranno tempo fino all'8 novembre per aderire all'iniziativa, comunicandolo al Servizio Eventi, altrimenti perderanno i fondi.

Flores e Culiers (Fi): "Uno spreco, c'è il caro energia"

Anche Napoli, quindi, come Salerno, avrà l'illuminazione natalizia. Ma è polemica. "In Italia le città spengono i monumenti e tagliano le luminarie natalizie a causa del caro energia – affermano Antonio Culiers e Francesco Flores, consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella – ovunque succede così, tranne a Napoli. Avremmo impiegato, piuttosto, questa somma in un'iniziativa che puntasse a spegnere la crisi e accendere i cuori. Si poteva erogare un "bonus Natale" alle famiglie in difficoltà della città".

I due consiglieri azzurri auspicano quindi un cambio di rotta dall'amministrazione: "Una scelta solidale – propongono – rinunciando alla tradizionale illuminazione delle strade e delle piazze in occasione delle festività natalizie. Nello specifico, questi fondi potrebbero confluire nel budget destinato al "bonus bollette", che il Comune ha già approvato per aiutare chi è in difficoltà economiche a far fronte ai rincari energetici. Si tratta di un gesto concreto in quest'anno di aumenti dei costi e crisi energetica".

Il vertice in Comune

Oggi si è tenuto l'incontro in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo con l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, e l'assessore all'Istruzione e alla Famiglia, Maura Striano. Nell'incontro è arrivato il via libera alle luci di Natale da parte del Comune. I fondi saranno stanziati dalla Città Metropolitana. Ogni Municipalità con i fondi ricevuti dovrà provvedere autonomamente all'allestimento e alla copertura dei costi relativi ai consumi di energia elettrica dei territori di competenza, durante le festività natalizie.