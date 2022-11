Salerno, Luci d’artista 2022 si farà: 2 milioni dalla Regione per illuminare la città a Natale A Salerno ci si prepara all’installazione di Luci d’Artista 2022, le famose luminarie di Natale della città: un investimento da 2 milioni di euro.

A cura di Valerio Papadia

Luci d’Artista a Salerno (foto di repertorio)

Mentre in molte città si discute della possibilità di rinunciare alle luminarie di Natale per risparmiare, visto il caro energia, a Salerno ci si prepara per l'installazione delle Luci d'Artista 2022, la consueta manifestazione natalizia che, da oltre un decennio ormai, ha reso nota la città campana in tutto il mondo. Un investimento, quello della Luci d'Artista per il Natale 2022, che alla Regione Campania è costato 2 milioni di euro.

Il bando per Luci d'Artista 2022 era andato deserto

I lavori di installazione delle luminarie dovrebbero cominciare tra qualche giorno, così da permettere di inaugurare la manifestazione nei primi giorni di dicembre; tra il 7 e l'8, poi, si dovrebbe procedere ad illuminare il grande albero di Natale in piazza Portanova. Il bando per Luci d'Artista 2022 era andato deserto qualche settimana fa, quindi c'è poi stato l'affidamento a Iren, società che da anni si occupa delle luminarie di Natale a Salerno.

Luci d'Artista, il comunicato del Comune di Salerno

"Le tante richieste di imprenditori, tour operator e di semplici visitatori – ha fatto sapere il Comune di Salerno in una nota – confermano l’attesa per una manifestazione di rilievo nazionale che genera economia e lavoro per tutto il territorio. Gli elementi luminosi saranno, come avviene fin dalla prima edizione, a basso consumo energetico. Saranno proposte anche alcune installazioni inedite che andranno ad arricchire il percorso delle Luci tra fiaba, mito, natura ed animali, stelle ed astri, esotismo".