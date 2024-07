video suggerito

Volo Londra-Napoli in ritardo, arriva di notte: atterra all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi Il volo Londra Gatwick-Napoli è arrivato in piena notte, oltre l'orario di apertura dello scalo: EasyJet ha deviato così il volo su Pontecagnano, mettendo a disposizione i bus per tornare a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto da Fabecook / Raffale Vastola

Un volo arrivato in netto ritardo rispetto all'orario previsto è stato deviato nello scalo Salerno-Costa d'Amalfi. Il fatto è avvenuto nella notte di lunedì 15. La compagnia di volo è EasyJet, il cui volo EJU8341 che da Londra Gatwick doveva partire dalle 19.10 di ieri domenica 14 luglio alla volta di Napoli, è partito oltre due ore di dopo, causando così tra ritardi e fuso orario un arrivo a Napoli ben dopo l'1.30 di notte, ovvero nella fascia oraria in cui è vietato agli aerei atterrare nel capoluogo partenopeo: da qui la decisione di deviarlo su Salerno – Costa d'Amalfi.

Come ricostruito da Fanpage.it, il volo EJU8341 di EasyJet da Londra Gatwick a Napoli doveva partire alle 19.10 ed atterrare a Napoli per le 22.55 ma, essendo partito oltre due ore di ritardo, è stato deviato sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e, ha fatto sapere EasyJet, "ciò è dovuto alle restrizioni del controllo del traffico aereo che hanno ritardato il volo al di fuori degli orari di apertura dell'aeroporto di arrivo. Alcuni aeroporti hanno orari operativi rigidi che non possono essere estesi. Di conseguenza non abbiamo avuto altra scelta che dirottare il volo", specificando che "L'interruzione del tuo volo è fuori dal nostro controllo ed è considerata una circostanza straordinaria".

L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, a dispetto del nome, si trova però tra Bellizzi e Pontecagnano Faiano, ovvero a quasi 15 chilometri da Salerno ed a poco meno di 80 chilometri da Napoli. Un problema, dunque, spostarsi in piena notte su una tratta così lunga. Tuttavia, EasyJet ha fatto sapere di aver " organizzato il trasporto successivo" su strada, avvisando anche di non provvedere in maniera autonoma, poiché se si fosse provvisto a trovare un mezzo di trasporto "quando avremmo potuto fornirlo noi, non saremo in grado di rimborsare tali spese". Sul posto, i passeggeri del volo hanno quindi trovato il personale di terra che li ha indirizzati verso i pullman in direzione Napoli.