Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, voli e destinazioni 2024: come arrivare allo scalo di Pontecagnano L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi sarà pienamente operativo a partire da domani, giovedì 11 luglio; lo scalo si trova tra Pontecagnano Faiano e Bellizzi. Ecco le destinazioni e come raggiungere lo scalo salernitano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sarà pienamente operativo a partire da domani, giovedì 11 luglio, l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, nuovo scalo della Campania che servirà ad alleggerire la mole di utenti che grava sull'aeroporto di Napoli Capodichino; il nuovo aeroporto sorge tra i Comuni di Pontecagnano Faiano e Bellizzi, a circa 14 chilometri a Sud di Salerno. Grazie allo scalo di Salerno – gestito da Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. (Gesac) – non solo i turisti in arrivo potranno raggiungere più facilmente le bellezze della Costiera Amalfitana, ma i campani potranno recarsi in molteplicità località, sia in Italia che all'estero, come Berlino, Londra, Milano, Cagliari, Malta, la Grecia e la Turchia.

Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi: destinazioni e compagnie aeree 2024

Sono tante le destinazioni, come detto, che si potranno raggiungere dal nuovo aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, così come sono tante le compagnie aeree che hanno deciso di puntare sullo scalo: EasyJet, Ryanair, Volotea, ma anche Universal Air, Luxwing e Air Horizont. Ecco, invece, l'elenco di tutte le mete, nazionali e internazionali, che si potranno raggiungere dell'aeroporto di Salerno:

Basilea

Berlino

Cagliari

Catania

Corfù

Djerba

Ginevra

Londra Gatwick

Londra Stansted

Malta

Milano Bergamo

Milano Malpensa

Nantes

Torino

Verona

I voli diretti dall'aeroporto di Salerno-Pontecagnano

Non tutte le mete, però, sono raggiungibili con un volo diretto. Come specifica sul sito l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, infatti, i voli diretti in partenza dallo scalo sono i seguenti:

Salerno-Basilea, il venerdì alle 16.05

Salerno-Basilea, il martedì alle 8.40

Salerno-Basilea, il venerdì alle 16

Salerno-Berlino Brandeburgo, il venerdì alle 15.40

Salerno-Berlino Brandeburgo, il lunedì alle 18.15

Salerno-Cagliari, il sabato alle 13.20

Salerno-Cagliari, il mercoledì alle 7.45

Salerno-Catania, il lunedì alle 12

Salerno-Catania, il venerdì alle 18.15

Salerno-Catania, il lunedì alle 9

Salerno-Corfù, il venerdì alle 17

Salerno-Corfù, il martedì alle 18.05

Salerno-Djerba, il lunedì alle 18.20

Dove si trova l'aeroporto e come arrivare in auto e bus

L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi si trova tra Pontecagnano e Bellizzi, a 14 chilometri di distanza da Salerno. Non c'è una stazione ferroviaria che possa servire il nuovo scalo, ma l'aeroporto è raggiungibile sia in automobile che con gli autobus.

Come arrivare in auto

Per chi proviene da Nord, quindi anche da Napoli, il percorso consigliato è quello che prevede l'utilizzo dell'Autostrada A3 e dell'uscita Pontecagnano Sud/Aeroporto. Bisogna poi proseguire sulla Strada Statale 18 in direzione Bellizzi e seguire poi le indicazioni che da località Bivio Pratole conducono in via Olmo e poi allo scalo aereo;

Lo stesso percorso è consigliato anche a chi proviene da Sud;

Per chi, invece, proviene dalla Tangenziale di Salerno, l'uscita consigliata è quella di Zona Industriale. Bisogna poi seguire le indicazioni per la Strada Statale Aversana e poi per l'aeroporto.

Come arrivare in autobus

Busitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato) mette in collegamento quotidianamente, in corrispondenza delle partenze dei voli, la stazione di Salerno e l'aeroporto Costa d'Amalfi: la durata del viaggio è di 40 minuti, mentre il prezzo del biglietto è di 5 euro (più altri 5 euro in caso di bagaglio extralarge o di secondo bagaglio);

In alternativa, si può utilizzare l'autobus della Linea 8 Battipaglia-Salerno, che mette in comunicazione la città della provincia salernitana con l'aeroporto.

Parcheggi e tariffe 2024

All'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi è presente un parcheggio proprio di fronte al terminal, che consente soltanto pagamenti elettronici. Di seguito, le tariffe del parcheggio dell'aeroporto:

Sosta fino a 15 minuti: gratis

Sosta fino a 1 ora: 2 euro

Ore successive: 2 euro all'ora

Massimo giornaliero: 12 euro

Massimo settimanale: 50 euro

Dall'ottavo giorno in poi: 7 euro al giorno