Vacanze in Grecia e Tunisia, voli spostati da Napoli-Capodichino a Salerno-Pontecagnano. Bus per i passeggeri Protesta delle agenzie viaggi. Cesare Foà, presidente di Adv Unite: “I voli da Napoli spostati a Salerno, troppi disagi. Pochi bus pubblici per Pontecagnano. I tour operator costretti a prenotare navette private” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

“All’Aeroporto di Capodichino diversi voli charter per le vacanze estive in Grecia e Tunisia spostati a sorpresa da Napoli a Salerno-Pontecagnano e in alcuni casi a Roma Fiumicino”. A segnalare i disservizi sono le agenzie di viaggi, che denunciano di essere state costrette a dover affittare in alcuni casi dei bus navette privati per poter garantire il trasferimento a chi aveva prenotato e pagato il volo da Napoli fino a Salerno. Ma non solo, perché, secondo Cesare Foà, presidente di Adv Unite/Aidit Campania, l'associazione delle Agenzie di viaggio aderente a Federturismo Confindustria, incertezze ci sarebbero anche per i voli diretti da Napoli a Sharm el Sheik, al momento non ancora confermati.

Agenzie viaggi: "I voli da Napoli spostati a Salerno, troppi disagi"

L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi di Pontecagnano che sarà inaugurato l'11 luglio, poco più di una settimana fa. Diversi voli già programmati e acquistati con partenza da Napoli – come risulterebbe dalle tabelle dell’Enac – secondo le agenzie di viaggi, sarebbero stati spostati invece a sorpresa su Salerno, a circa 80 km di distanza, a causa della “mancata concessione degli slot di atterraggio e decollo all'aeroporto di Napoli Capodichino”. Una situazione che sta creando non pochi disagi ai viaggiatori napoletani. In alcuni casi, addirittura, i voli sarebbero stati spostati a Roma Fiumicino, in quanto lo scalo salernitano non avrebbe le caratteristiche tecniche per ospitare gli aerei più grandi, in quanto la pista è inferiore a 2mila metri.

"Pochi bus per Pontecagnano, così non va"

“Lo spostamento dei voli charter da Napoli a Salerno – afferma Cesare Foà – sta costringendo alcuni tour operator e agenzie a fare una riprotezione con dei bus privati (dato che il collegamento Salerno stazione – Pontecagnano è effettuato con soli due bus giornalieri) con ulteriore aggravio di costi. E chi ci rimette sono i tour operator. Altri operatori invece negano questa possibilità e avranno parecchi problemi. È una situazione non accettabile, sulla quale chiediamo certezze. Per tutelare i viaggiatori, ad oggi, l'unica garanzia è fare le assicurazioni in agenzie di viaggi, che riproteggono su una vasta gamma di disservizi”.