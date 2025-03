video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Senza biglietto picchia i controllori sul bus della Sita: paura sul pullman Napoli-Salerno Due controllori sono stati aggrediti da un passeggero che non aveva il biglietto. Corace (Fit Cisl): "Responsabile va punito"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Senza biglietto sul bus della Sita, aggredisce i controllori. Attimi di paura questa mattina sul pullman in partenza da Napoli e diretto a Salerno. L'episodio è accaduto attorno alle 7,00 del mattino di oggi, mercoledì 26 marzo 2025. Un passeggero pretendeva di viaggiare a bordo del bus in partenza per Salerno, pur essendo sprovvisto di titolo di viaggio. Quando i verificatori lo hanno scoperto, sono stati assaliti. A denunciare l'accaduto è Diego Corace, segretario provinciale di Salerno della Fit-Cisl, spiegando che l'aggressore, sprovvisto di titolo di viaggio, ha strattonato e colpito i due verificatori pur di salire a bordo per raggiungere Salerno. "Condanniamo fermamente qualsiasi forma di violenza nei confronti del nostro personale – sottolinea Corace – e ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza di tutti i viaggiatori e del personale di bordo".

Le indagini sull'aggressione ai controllori

L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare ed identificare il responsabile dell'aggressione. Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo atto di violenza nei confronti del personale di bordo dei mezzi pubblici, che ogni giorno lavorano a diretto contatto con l'utenza. Proprio il compito dei controllori è particolarmente delicato. Gli addetti sono, purtroppo, spesso oggetto di insulti, minacce e aggressioni da parte dei viaggiatori sprovvisti di ticket.