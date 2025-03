Lo studente di 18 anni Davide Calabrese muore in gita scolastica in Spagna: lutto a Pagani

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Muore in gita scolastica in Spagna a 18 anni Davide Calabrese, studente del Liceo Scientifico “Mangino” di Pagani, in provincia di Salerno. Il ragazzo stava partecipando ad una visita di istruzione a Malaga, rinomata località costiera dell'Andalusia, nel sud della penisola iberica, quando si sarebbe ammalato, pochi giorni prima del rientro in Italia. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe rimasto vittima di una possibile miocardite, dopo un virus influenzale. Ma si tratta solo di ipotesi, è bene precisare, in quanto al momento non si ha ancora certezza delle cause del decesso.

Pagani sotto choc per la morte dello studente 18enne in Spagna

La scomparsa prematura del 18enne ha scioccato l'intera comunità di Pagani, che si è stretta in lutto attorno al dolore della famiglia che è conosciuta e stimata. Il papà è direttore di banca a San Marzano sul Sarno, la mamma professoressa di lingue in un liceo del Salernitano. Il giovane, secondo quanto si apprende, era nipote del consigliere comunale Michele Bottone. Tantissimi i messaggi di condoglianze e di vicinanza alla famiglia, anche da parte del mondo istituzionale, per la terribile e prematura perdita.

Il sindaco di Pagani, Lello Prisco, in un post sul suo profilo ufficiale su Facebook, ha voluto esprimere il proprio dolore a nome di tutta la comunità:

Era il momento delle risate. Era il momento di costruire ricordi indelebili di fratellanza, scoperta, crescita. Era il momento di fantasticare sui per sempre e sui sogni. E invece ci troviamo straziati a piangere sul mai più. Stringo forte la famiglia di Davide, l'intera comunità scolastica del Liceo Mangino e tutti i compagni che lo hanno accompagnato nell'ultimo viaggio. Condoglianze alle famiglie Calabrese e Bottone e al consigliere comunale Michele Bottone. A Dio, giovane anima.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente 18enne sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale di Malaga, dove è morto ieri, sabato 29 marzo 2025, in tarda serata, dopo alcuni giorni di ricovero. La vicenda è monitorata dalle autorità spagnole. I familiari del giovane, distrutti dalla terribile notizia, sono volati in Spagna. Il rientro della salma è previsto nei prossimi giorni.