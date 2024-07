Il Cavolfiore della Piana del Sele riconosciuto come prodotto Igp dall’Unione Europea

video suggerito

Il cavolfiore della Piana del Sele è stato iscritto nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione Europea. Prodotto nella provincia di Salerno, e in particolare tra i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio Paestum, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, il cavolfiore della Piana del Sele porta così a 327 le DOP, IGP e STG italiane riconosciute a livello europeo. Si tratta, fa sapere il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di "un altro importante traguardo per l’agroalimentare italiano di qualità: l’Italia può vantare un ulteriore riconoscimento di Indicazioni Geografiche Protette".

Si tratta infatti di un prodotto tipico solo di quelle zone, dove il clima della Piana del Sele, che si trova tra il Mar Tirreno da una parte e i Monti Alburni dall'altra, si unisce ad un terreno di natura vulcanico-alluvionale, formatosi in conseguenza delle diverse eruzioni del Vesuvio nonché dell’attività alluvionale del fiume Sele. "Ciò ha generato suoli molto ricchi di macro e microelementi", fa sapere il Ministero, "in particolare potassio, calcio, magnesio e ferro, che sono coinvolti nei processi metabolici che conferiscono al prodotto le sue esclusive caratteristiche di resistenza alla cottura e quindi croccantezza, così come il cospicuo valore di magnesio, stimolando una maggiore attività fotosintetica, contribuisce sia ad aumentare la dolcezza, sia a fissare un più attraente colore verde delle foglie". E che da oggi diventa a tutti gli effetti un prodotto registrato con indicazioni geografiche protette.