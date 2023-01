Luca Abete aggredito da gestore del bar ad Afragola: “Se non se ne va gli sparo” L’inviato di Striscia la Notizia picchiato ad Afragola, dove si trovava per mostrare i baristi che consegnano in bicicletta col vassoio tra le mani.

A cura di Nico Falco

Frame del video dell’aggressione a Luca Abete ad Afragola (Napoli)

Prima le minacce, poi una serie di calci e uno schiaffone in pieno volto. É stata questa la "risposta" del gestore di un bar di Afragola alle domande di Luca Abete, l'inviato per la Campania di "Striscia la Notizia", che era nel comune della provincia di Napoli per mostrare quelli che la trasmissione definisce gli "equilibaristi", ovvero quei baristi che effettuano consegne in bicicletta tenendo il vassoio in bilico tra le mani. La puntata dell'aggressione è andata in onda ieri sera, 9 gennaio, su Canale 5.

L'inviato, spiega in una nota il tg satirico di Mediaset, "dopo aver immortalato e intervistato uno di questi ragazzi, va dal gestore del bar a chiedere spiegazioni". Ed è a quel punto che la situazione trascende. L'uomo parte con le minacce, in un crescendo: "Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido!". E, alle persone intorno a lui, aggiunge: "Se ne deve andare altrimenti gli sparo!". Subito dopo, l'aggressione fisica: calci e il ceffone al volto.

Luca Abete aggredito ad Afragola

Il servizio parte da un annuncio di lavoro pubblicato su Facebook e che sarebbe riconducibile ad un'attività della zona di Chiaiano, periferia nord di Napoli: "bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare, sottolineo guidare, il motorino con il vassoio in mano". Viene poi mostrato un bar di Afragola, dove effettivamente un ragazzo addetto alle consegne si sposta in quel modo; in base a immagini in possesso di Striscia il gestore userebbe queste modalità almeno dal 2018.

Dopo aver intervistato il giovane (che dice di essere pagato in nero), Abete si rivolge al gestore del bar, nel tipico stile dell'inviato: gli mostra un guanto incollato ad un vassoio suggerendogli di usare quello. L'uomo pare perdere subito la calma. Prima lo invita ad andarsene, per non indurlo a "sbagliare con la bocca", quindi a dire cose inopportune, poi, di fronte alle insistenze, parte l'aggressione.