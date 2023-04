Lo spacciatore con l’ossessione del Napoli: sull’hashish lo stemma della squadra La Polizia ha intercettato a Napoli, e bloccato dopo un inseguimento, un 28enne che trasportava 1,3 chili di droga con nome e simbolo del Calcio Napoli.

A cura di Nico Falco

Uno dei panetti di hashish sequestrati

Questa volta, a contraddistinguere la partita di droga, c'era il simbolo del Calcio Napoli. Società totalmente estranea, e non ci sarebbe nemmeno il bisogno di specificarlo, ma sintomo di come la febbre scudetto abbia contagiato anche gli ambienti dello spaccio: dopo i calciatori e i brand di moda più famosi, in questo periodo non si sarebbe potuto scegliere un "testimonial" migliore per garantire la qualità della merce.

Il giovane che stava trasportato il carico di droga, Giuseppe Loffredo, 28enne con precedenti di polizia, era in scooter tra via Fontanelle al Trivio e il corso Malta, nel centro di Napoli, quando è stato intercettato da una pattuglia del commissariato Poggioreale della Polizia di Stato; gli agenti lo hanno visto accelerare all'improvviso e gli hanno imposto l'alt, ma lui ha continuato a scappare. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il giovane ha lanciato via un cofanetto.

Il ragazzo è stato finalmente bloccato in via De Matha, nei pressi della sua abitazione. Il contenitore è stato recuperato: dentro c'erano 14 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,3 chili, marchiati con logo e nome del Calcio Napoli. Presumibilmente il ragazzo stava trasportando lo stupefacente verso un deposito diverso o una piazza di spaccio dove sarebbe stato diviso in dosi per la vendita.

Il controllo è stato esteso all'abitazione del ragazzo, dove i poliziotti hanno trovato due coltelli con le lame sporche di droga e diverso materiale per il confezionamento. Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.