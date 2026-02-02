Lite tra ragazzi fuori dalla scuola, 16enne pugnalato al collo: ricoverato in ospedale a Salerno

Lite tra ragazzi di 16 anni all'esterno della scuola finisce nel sangue. Uno dei due giovani viene colpito con un fendente al collo. L'altro accoltellato alla mano. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto oggi, lunedì 2 febbraio, attorno alle ore 13,45, all'uscita dalla scuola, in via Corenzio Belisario, a Salerno, poco distante dalla scuola secondaria Nicola Monterisi e da quella materna don Milani. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani di 16 anni sarebbero stati coinvolti, per motivi ancora in corso di accertamento, in una lite scoppiata a pochi metri dalle scuole.

Lite all'esterno della scuola a Salerno, arriva la polizia

Uno dei due avrebbe colpito con un fendente al collo il coetaneo. Entrambi sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una dei volontari della Vopi, l'altra della Croce Rossa, inviate dalla centrale del 118 dell'Asl di Salerno. I due ragazzi sono stati trasportati per una ferita da taglio alla mano e l’altro al collo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che indagano sull'accaduto. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto e a capire i motivi del gesto. La vicenda è monitorata dalla Prefettura e dalla Questura di Salerno, che hanno sempre particolare attenzione per gli episodi che coinvolgono minori. Sono numerose, infatti, le iniziative condotte anche nelle scuole per educare i ragazzi alla cultura del rispetto e ad evitare la violenza.

Un altro accoltellamento tra ragazzi sabato sera

La Polizia indaga sul ferimento di un altro ragazzo minorenne avvenuto nel centro di Salerno sabato scorso. Il giovane avrebbe subito un'aggressione nata, secondo quanto ha riferito, per futili motivi durante una discussione tra il suo gruppo di amici e un altro gruppo di giovani. Il ragazzo è stato accoltellato alla mano e al torace, riportando ferite non gravi. È stato curato in ospedale ed è stato dimesso ieri. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile della Questura di Salerno.