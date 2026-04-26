Due 16enni accoltellati a Bacoli: l’aggressore 17enne scappa, i genitori lo portano in caserma

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Due sedicenni feriti con un coltello da un diciassettenne, che poi si è dato alla fuga prima di presentarsi, accompagnato dai genitori, in caserma dai carabinieri. La vicenda è accaduta a Bacoli nel tardo pomeriggio di ieri, lungo via Spiaggia nei pressi del Porto di Marina Grande. Non sono chiari i motivi della lite, ma sembrerebbe trattarsi di futili motivi tra i tre. Il 17enne risponderà di lesioni personali aggravate, ed è stato segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni.

Tutto è accaduto nel pomeriggio del 25 aprile, Festa della Liberazione, quando una chiamata al 112 segnalava una lite in corso tra giovanissimi. Sul posto sono così arrivati i carabinieri della stazione di Bacoli, che hanno trovato due 16enni di Pozzuoli con delle ferite da fendenti superficiali inferti con un’arma da taglio. Ad aggredirli sarebbe stato un 17enne che si era già dato alla fuga. I due sono stati curati dal personale medico-sanitario del 118: le ferite erano superficiali e non c'è stato bisogno di portarli in ospedale. I Carabinieri hanno così avviato le ricerche dell'aggressore, ma poco dopo il 17enne si è presentato in caserma, accompagnato dai propri genitori. Denunciato per lesioni personali aggravate e segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni, si trova ora in stato di libertà, in attesa di rispondere davanti ai giudici delle accuse nei suoi confronti.