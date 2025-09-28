Lite in tabaccheria nel Napoletano, 60enne picchiato a calci e pugni: è in prognosi riservata in ospedale

Immagine di repertorio

Un 37enne e un 60enne litigano in tabaccheria per futili motivi. Quanto tutto sembra finito, il più giovane aspetta l'altro cliente all'esterno e lo aggredisce, tempestandolo di colpi. Calci e pugni. Il 60enne finisce ricoverato in ospedale con lesioni e contusioni su tutto il corpo: è ferito in modo grave. Per lui i medici non hanno sciolto la prognosi, che resta riservata. Il 37enne, originario di Pompei, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere, però, non la passa liscia. Identificato, viene raggiunto a casa dai carabinieri che lo arrestato e lo portano in carcere. È successo a Boscoreale, in provincia di Napoli. E l'episodio di violenza gratuita ha visto subito attivarsi le forze dell'ordine, che si sono messe sulle tracce dell'aggressore.

La vittima ha 60 anni: ricoverata all'Ospedale del Mare

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale. Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta in una rivendita di tabacchi in via Passanti Flocco, a Boscoreale, a seguito di una banale discussione sorta all'interno del locale tra i due clienti, il giovane di Pompei ed il 60enne originario del posto. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite. Ad un certo punto, però, quando le acque sembrava che si fossero calmate. Il 60enne è stato assalito all'esterno della tabaccheria dal 37enne che lo aveva aspettato. La vittima è stata colpita duramente ed è attualmente ricoverata all'Ospedale del Mare in prognosi riservata. Il 37enne, invece, è stato rintracciato presso la sua abitazione e portato in carcere.