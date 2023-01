L’influencer Giuseppe Russo bloccato in Messico: “Scambiato per un narcos a Cancun” L’influencer napoletano bloccato in Aeroporto per 2 ore e mezza a causa di una omonimia. Il video su Facebook: “Una brutta disavventura, ma è finita bene”

A cura di Pierluigi Frattasi

L’influencer napoletano Giuseppe Russo scambiato per un narcotrafficante a Cancun e bloccato in Aeroporto in Messico per quasi tre ore. Russo è l’animatore, insieme alla fidanzata Federica, della pagina Facebook “Il mio viaggio a Napoli”, che su internet ha oltre un milione di follower. A raccontare la piccola disavventura è lo stesso Giuseppe, che ha pubblicato un video sulla sua pagina social. “Voglio raccontarvi una brutta disavventura all’aeroporto di Cancun – esordisce Giuseppe – Non è successo nulla di grave, sto bene, è stato solamente un brutto episodio che mi ha trattenuto quasi 2 ore e mezza all’Aeroporto di Cancun, dove mi hanno sequestrato cellulare e bagaglio a mano”.

L’influencer: "Scambiato per un narcotrafficante"

I controlli anti-droga e sui narcotrafficanti ricercati sono molto comuni negli aeroporti in tutto il mondo e in alcuni casi possono essere eseguiti degli approfondimenti, anche a campione, che richiedono del tempo. Ma cosa è accaduto di preciso nel caso di Giuseppe? La coppia di influencer era appena atterrata a Cancun, nota località turistico-balneare del Messico, quando è avvenuto l’episodio. I due erano partiti da Roma con un volo diretto ad Amsterdam, in Olanda, e qui avevano fatto scalo per prendere poi la coincidenza per Cancun, come ricostruisce Giuseppe nel video.

“Dopo 11 ore di volo – racconta Giuseppe – arriviamo finalmente a Cancun. Immaginate la stanchezza. Volevo solo andare in stanza e riposarmi. Ho fatto la fila al controllo passaporti per passare la Dogana e andare a ritirare i bagagli”. Qui, i due si separano. Federica riesce a passare. Ma quando arriva il turno di Giuseppe insorge un intoppo.

"Bloccato alla Dogana in Messico"

“Il poliziotto – racconta – ha iniziato a sfogliare il mio passaporto e a guardarmi. Ha continuato a fissarmi per alcuni minuti, fino a quando non mi ha detto che dovevo fare un ulteriore controllo”. “Mi portano in un’altra area dell’aeroporto molto più isolata. Mi sequestrano cellulare e bagaglio a mano, visto che non avevo ancora ritirato la valigia, e vengo chiuso a chiave”. E qui Giuseppe resta per diverso tempo.

Qui, l’influencer, dopo circa mezz’ora, viene quindi sottoposto ad interrogatorio da un’altra poliziotta. “Mi chiede se mi chiamo Giuseppe Russo, se sono di Napoli. E mi dice che stanno cercando un narcotrafficante che ha commesso parecchi reati in Costa Maya e ha il mio stesso nome”. L’influencer chiarisce subito che non si tratta di lui e risponde a tutte le domande. Alla fine, la polizia messicana comprende che non si tratta del narcos ricercato. “Si sono scusati per quanto accaduto. Sono rimasto bloccato lì per circa 2 ore e mezza. Questa è la piccola disavventura che ho subito”. Tutto per fortuna si è concluso per il meglio. Giuseppe è riuscito a ricongiungersi con Federica e insieme si stanno godendo la vacanza sulle bellissime spiagge del Messico.