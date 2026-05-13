Sondaggio Swg, il presidente della Regione Campania Fico ha il 47% di gradimento ed è quinto tra i governatori italiani

Roberto Fico, 51 anni, presidente della Regione Campania

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Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, si colloca al quinto posto nella classifica di gradimento dei governatori italiani con il 47%. Il dato emerge da un sondaggio realizzato da Swg per l'agenzia di stampa Ansa. La rilevazione arriva a pochi mesi dall'insediamento della nuova amministrazione regionale (Fico è stato eletto a fine novembre 2025, proclamato dopo circa un mese ma la giunta è divenuta operativa a gennaio). «Questa amministrazione si è insediata da pochi mesi e accogliamo positivamente questo posizionamento che rappresenta un ulteriore sprone a lavorare sempre meglio per rispondere ai bisogni della nostra comunità», ha commentato.

In testa alla classifica si collocano il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, e il presidente del Veneto Alberto Stefani al 58%. Alle loro spalle tre governatori del Sud: il presidente della Calabria Roberto Occhiuto al 53% (+1), il presidente della Puglia Antonio Decaro al 51% e quindi Fico, presidente della Campania, al 47%. Dopo i primi cinque posti, al sesto si collocano a pari merito il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale e la presidente dell’Umbria Stefania Proietti, entrambi al 45%, con la governatrice umbra in calo di otto punti rispetto al 2025.

Seguono il presidente della Toscana Eugenio Giani al 42% (-5), il presidente del Piemonte Alberto Cirio al 40% (-2), il presidente della Liguria Marco Bucci e il presidente delle Marche Francesco Acquaroli al 37%, con quest’ultimo stabile. Più indietro il presidente della Lombardia Attilio Fontana al 35%, senza variazioni, e i presidenti di Abruzzo, Sardegna e Basilicata: Marco Marsilio, Alessandra Todde e Vito Bardi, tutti al 33%, ma in calo rispettivamente di due, quattro e sei punti. Chiudono la graduatoria il presidente del Lazio Francesco Rocca al 29% (-2) e il presidente della Sicilia Renato Schifani al 25%, stabile rispetto alla precedente rilevazione.