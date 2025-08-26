Linea 10: per la metro senza conducente che collegherà Napoli, Afragola, Casoria e Casavatore al via la gara

Come sarà la fermata della Linea 10, il treno senza conducente, secondo il progetto

La linea 10, la metro senza conducente che collegherà Napoli con il quadrante Nord-Est della sua provincia, va – finalmente – verso un primo passo concreto della sua realizzazione, ovvero l'indizione della prima gara d'appalto. Dopo il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che a fine luglio ha approvato, con alcune prescrizioni, il progetto e la conferma dei finanziamenti al Comune di Napoli da parte del Ministero dei Trasporti, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato rivisitato dalla Eav, la compagnia di trasporti regionale, e dai progettisti consentendo di far partire la gara per il progetto esecutivo e la realizzazione. Parliamo di un finanziamento iniziale di 1,2 miliardi di euro, di cui 870 milioni assegnati al Comune di Napoli.

Dove porta e da dove parte la Linea 10? Presto detto: l'intero tracciato va da Afragola Centro alla piazza Carlo III di Napoli e comprende i comuni di Casavatore, Casoria ed Afragola. A quest'ultima si connetterà anche alla stazione Alta Velocità. E finalmente chi prenderà un treno veloce potrà scendere o salire ad Afragola senza avere l'incubo di non sapere come arrivare a Napoli. Nel capoluogo campano ci sarà anche un interscambio a Capodichino con la Linea 1. Ed è quindi servito anche il raccordo con l'aeroporto di Capodichino.

Oggi 26 agosto, dunque, è stato spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Europea il bando di gara: i potenziali concorrenti avranno tempo per la presentazione delle offerte sino al 3 novembre. Si punta ad avere il completamento del finanziamento, fino all’occorrenza di circa 3,1 miliardi di euro, e la gara già prevede questa possibilità, con ulteriori fondi MIT per il Trasporto Rapido di massa, già richiesti, per arrivare a piazza Principe Umberto passando per piazza Carlo III a Napoli, ed alla Stazione Alta Velocità di Afragola.

«Si tratta forse della gara più grossa, dal punto di vista finanziario, mai realizzata in Campania e tra le più importanti in Italia dopo quella del Ponte sullo stretto, che vede luce grazie ad una grande sinergia istituzionale e grazie al lavoro di donne ed uomini di Eav che ringrazio per l’impegno profuso: l’obiettivo è arrivare all’aggiudicazione entro fine 2025» commenta il Presidente di Ente Autonomo Volturno Umberto de Gregorio.