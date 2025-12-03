Linea 1 metro Napoli ferma su tutta la tratta: passeggero si è sentito male su un treno

Disagi per chi utilizza la Linea 1 della metropolitana di Napoli: la circolazione ferroviaria è stata interrotta sull'intera tratta a causa di un malore accusato da un passeggero. Da quanto si apprende, una persona si trovava a bordo di un convoglio quando si sarebbe sentita male nei pressi della stazione di Università, in piazza Bovio, in centro città. A confermare l'interruzione del servizio è Anm, l'azienda che gestisce la Linea 1 della metropolitana di Napoli, che sui suoi canali social ha scritto: "Il servizio è sospeso su tutta la tratta per malore di un passeggero".