Linea 1, ancora problemi alla stazione Duomo: tratta limitata a Piscinola-Dante mercoledì 11 agosto A causa di lavori di manutenzione straordinaria alla stazione Duomo – inaugurata soltanto lo scorso 6 agosto, dopo 20 anni di lavori – domani, mercoledì 11 agosto, la circolazione ferroviaria sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà limitata alla sola tratta Piscinola-Dante. Istituita una linea di bus sostitutivi.

A cura di Valerio Papadia

Ha aperto i battenti soltanto quattro giorni fa, eppure già non sembra esserci pace per la stazione Duomo della Linea 1 della metropolitana di Napoli, inaugurata lo scorso venerdì 6 agosto dopo 20 anni di lavori e aperta finalmente al pubblico, anche se soltanto a mezzo servizio, dalle 13 in poi per mancanza di personale. Domani, mercoledì 11 agosto, a causa proprio di lavori di manutenzione straordinaria all'interno della stazione Duomo, la circolazione ferroviaria sulla Linea 1 della metropolitana cittadina sarà limitata alla sola tratta Piscinola-Dante. Nella stazione appena aperta, infatti, c'è da sistemare l'impianto antincendio: proprio venerdì 6 agosto, qualche ora dopo l'apertura al pubblico in pompa magna, un malfunzionamento al sistema antincendio aveva allagato la banchina.

Come rende noto Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, per ovviare all'inconveniente sarà attivata una linea di autobus sostitutivi: "A copertura delle fermate Garibaldi – Università – Dante – Museo sarà attiva linea bus sostitutiva 602" si legge in una nota diramata dall'azienda.

Come se non bastasse, il giorno dopo l'apertura, il 7 agosto, il sistema antincendio è scattato nuovamente e nella stazione Duomo ha cominciato a "piovere". L'inconveniente si è verificato di mattina, quando la stazione è chiusa, ma qualcuno, per raccogliere l'acqua che continuava a gocciolare dal soffitto, ha posizionato un secchio. Qualche giorno prima dell'inaugurazione, il sindacato Orsa aveva affermato che la stazione Duomo non fosse pronta per l'apertura, dal momento che non era stato svolto il periodo di pre-esercizio.