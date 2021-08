Napoli, Stazione Duomo aperta oggi e già chiusa: scatta il sistema antincendio, banchina allagata La stazione della Linea 1 della metropolitana, che sorge in piazza Nicola Amore, è stata aperta al pubblico soltanto oggi, dopo 20 anni di lavori, ed ha già chiuso. Nel pomeriggio, per un malfunzionamento, è entrato in funzione per errore il sistema antincendio e la banchina è stata invasa dall’acqua.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una beffa per la stazione Duomo della Linea 1 della metropolitana di Napoli. La stazione è stata aperta al pubblico oggi, venerdì 6 agosto, dopo 20 anni di lavori e, nel pomeriggio, ha già chiuso: intorno alle 18, infatti, per un malfunzionamento si è azionato per errore il sistema antincendio e la banchina è stata invasa dall'acqua. Lo comunica il sindacato Orsa Trasporti Campania in una nota: "Questa volta siamo rimasti sorpresi anche noi, la stazione di Duomo aperta stamattina, che è veramente molto bella da visitare e fotografare, nonostante i cittadini avrebbero bisogno anche di prendere il treno oltre a fare una visita turistica, dopo poche ore dall'inizio del servizio, in tempo record alle 18.00 circa, si é verificato il primo disservizio, per un anomalia al sistema antincendio, impropriamente entrato in funzione, si è allagata la banchina dispari ed i viaggiatori diretti a Piscinola non hanno potuto prendere il treno".

"Come abbiamo preannunciato ieri, purtroppo la stazione di Duomo non era pronta per essere aperta al pubblico, ma la nostra richiesta di posticipare l'apertura non è stata ascoltata, tanto a tutti protagonisti dell'inaugurazione di stamattina non interessa se i cittadini avranno continui disservizi, nelle prossime settimane, loro saranno in ferie ed anche quando torneranno non la prendono la metropolitana" ha dichiarato ancora il sindacato. Il riferimento è al mancato pre-esercizio, che non è stato effettuato, denunciato proprio alla vigilia dell'apertura al pubblico dall'Orsa.

Un'altra beffa perché, nonostante l'inaugurazione in pompa magna, la stazione Duomo – che sorge in piazza Nicola Amore – sarà aperta soltanto nel pomeriggio, a causa della mancanza di personale. Allo stato attuale, infatti, il personale disponibile non è sufficiente a coprire tutti i turni.