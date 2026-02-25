napoli
video suggerito
video suggerito

Liceo Alberti inutilizzabile, mille studenti spostati dal Vomero a Fuorigrotta: è protesta

I mille studenti del Liceo Alberti del Vomero spostati al Vittorio Emanuele II di Fuorigrotta ad un’ora d’autobus. I genitori annunciano manifestazione di protesta.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Mille studenti e professori del Liceo scientifico Leon Battista Alberti spostati dal Vomero a Fuorigrotta: il plesso di via Pigna è in gran parte inutilizzabile, come riportato da Fanpage.it, perché la Scia antincendio è scaduta nel 2021. Per questo motivo, la capienza massima è stata ridotta a 200 studenti. La settimana scorsa, la scuola aveva annunciato agli studenti l'avvio della didattica integrale digitale (Did). La Città Metropolitana di Napoli, però, ha fatto una scelta diversa: tutti trasferiti al Vittorio Emanuele II di via Barbagallo a Fuorigrotta, a circa un'ora di bus da dove si trovano attualmente. E scoppia la protesta. Le famiglie sono pronte a scendere in piazza per una manifestazione.

Il plesso vomerese era stato oggetto di un sopralluogo dei vigili del fuoco dopo il distacco della scala di emergenza esterna. L'ex Provincia ha avviato un interpello tra le scuole disponibili ad ospitare le lezioni. Alla fine ha deciso di spostare i 960 iscritti alla scuola superiore: le lezioni il pomeriggio, dalle 15 alle 20, si terranno al "Vittorio Emanuele II", in via Barbagallo, a Fuorigrotta, lontano 57 minuti con l'autobus. I genitori però annunciano proteste di piazza, perché la nuova scuola sarebbe in una zona della città non facilmente collegata per gli studenti che vanno dai 14 ai 18 anni e vivono in gran parte nella zona dell'istituto.

La dirigente scolastica ha inviato una lettera alla presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, ed al prefetto di Napoli, Michele Di Bari. I lavori sarebbero dovuti finire il 28 febbraio, ma la data di riapertura è slittata "presumibilmente al 7 marzo come da comunicazione della Città Metropolitana, e infine presumibilmente a 30 giorni dalla stessa data". La preside ha anche comunicato che la Città Metropolitana ha comunicato che attiverà "un servizio navetta dell'Anm che porterà alle sedi più lontane da via Pigna". Domani, intanto, è previsto un collegio dei docenti. Tra le ipotesi, quella di attivare la didattica a distanza per tutti.

Leggi anche
Vomero, al Liceo Alberti lezioni a distanza: mezza scuola inutilizzabile, è scaduta la Scia antincendio
Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Slittano i funerali di Domenico, l'avvocato: "Nessun cardiochirurgo vuole fare il perito"
Per cercare la verità sugli errori che hanno ucciso il piccolo Domenico si indaga anche a Bolzano, non solo a Napoli
Chi sono i sette medici al momento indagati per la morte di Domenico
Patrizia Mercolino consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlio
Trapianto fallito al Monaldi: il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico Caliendo
Il trapianto fallito e il cuore bruciato: cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo
La famiglia del bimbo: "Ci hanno consigliato di non parlare per tenerlo in lista"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views