Liceo Alberti inutilizzabile, mille studenti spostati dal Vomero a Fuorigrotta: è protesta

Mille studenti e professori del Liceo scientifico Leon Battista Alberti spostati dal Vomero a Fuorigrotta: il plesso di via Pigna è in gran parte inutilizzabile, come riportato da Fanpage.it, perché la Scia antincendio è scaduta nel 2021. Per questo motivo, la capienza massima è stata ridotta a 200 studenti. La settimana scorsa, la scuola aveva annunciato agli studenti l'avvio della didattica integrale digitale (Did). La Città Metropolitana di Napoli, però, ha fatto una scelta diversa: tutti trasferiti al Vittorio Emanuele II di via Barbagallo a Fuorigrotta, a circa un'ora di bus da dove si trovano attualmente. E scoppia la protesta. Le famiglie sono pronte a scendere in piazza per una manifestazione.

Il plesso vomerese era stato oggetto di un sopralluogo dei vigili del fuoco dopo il distacco della scala di emergenza esterna. L'ex Provincia ha avviato un interpello tra le scuole disponibili ad ospitare le lezioni. Alla fine ha deciso di spostare i 960 iscritti alla scuola superiore: le lezioni il pomeriggio, dalle 15 alle 20, si terranno al "Vittorio Emanuele II", in via Barbagallo, a Fuorigrotta, lontano 57 minuti con l'autobus. I genitori però annunciano proteste di piazza, perché la nuova scuola sarebbe in una zona della città non facilmente collegata per gli studenti che vanno dai 14 ai 18 anni e vivono in gran parte nella zona dell'istituto.

La dirigente scolastica ha inviato una lettera alla presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, ed al prefetto di Napoli, Michele Di Bari. I lavori sarebbero dovuti finire il 28 febbraio, ma la data di riapertura è slittata "presumibilmente al 7 marzo come da comunicazione della Città Metropolitana, e infine presumibilmente a 30 giorni dalla stessa data". La preside ha anche comunicato che la Città Metropolitana ha comunicato che attiverà "un servizio navetta dell'Anm che porterà alle sedi più lontane da via Pigna". Domani, intanto, è previsto un collegio dei docenti. Tra le ipotesi, quella di attivare la didattica a distanza per tutti.