Vomero, al Liceo Alberti lezioni a distanza: mezza scuola inutilizzabile, è scaduta la Scia antincendio

Didattica a distanza a partire da lunedì 23 per gli studenti del Liceo Leon Battista Alberti di via Pigna al Vomero. Oltre la metà del plesso è inutilizzabile, in quanto è scaduta la Scia antincendio, come rilevato dai vigili del fuoco che hanno effettuato una ispezione negli scorsi giorni, dopo il distacco della scala esterna. La capienza massima è stata quindi portata, a quanto apprende Fanpage.it, ad un massimo di 100 studenti al giorno. Da qui, la necessità di avviare la didattica digitale integrata, a partire dall'inizio della prossima settimana. Mentre la Città Metropolitana di Napoli ha individuato le scuole che si sono rese disponibili ad ospitare in presenza gli studenti ed i prof dell'Alberti per lezioni pomeridiane e di sabato.

Non sembra trovare pace il Liceo scientifico vomerese. Dopo le difficoltà legate ai lavori di ammodernamento denunciate dalla dirigente scolastica e il distacco della scala esterna, la capienza dell'istituto è nuovamente diminuita, a causa delle normative di sicurezza anti-incendio. La vicenda è all'attenzione degli uffici dell'ex Provincia. Dopo un sopralluogo avvenuto martedì scorso, è stato firmato un verbale congiunto dal quale emerge che "i lavori ai fini antincendio di questa fase emergenziale termineranno alla fine della prossima settimana quando sarà presentata la Scia antincendio nuova che consentirà di utilizzare l'intero edificio con alcune limitazioni che riguardano il terzo piano e i locali seminterrati. Inoltre, nei mesi estivi si procederà ad ulteriori lavori per consentire l'utilizzo dell'intero plesso dal mese di settembre 2026. Infine la scala antincendio esterna sarà rimontata al termine dei lavori di consolidamento che dovrebbero durare presumibilmente un mese e mezzo. In ogni caso il suo utilizzo avverrà dopo il collaudo".

Al momento la scuola sarebbe sprovvista di Scia anti-incendio, pertanto l'attività scolastica può essere limitata ad un massimo di 100 persone al giorno, come prevedono le normative. Cosa succederà adesso? La priorità è ottenere una nuova Scia antincendio, risolvendo le criticità strutturali e ripristinando l’uso della scala esterna.