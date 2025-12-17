Licenziato perché faceva timbrare i colleghi, il tribunale lo reintegra: “Nessun vantaggio”

Immagine di repertorio

Nessun "vantaggio illecito", e dunque nessuna "giusta causa" che potesse valere un licenziamento: far timbrare il cartellino ai colleghi, o timbrare il cartellino per altri, se poi si svolge comunque il proprio lavoro, non può comportare il licenziamento per giusta causa. La decisione arriva dal Tribunale del Lavoro di Napoli, con una sentenza destinata a far discutere, da una parte e dall'altra. Il lavoratore era stato licenziato dall'Ente Autonomo Volturno (Eav), l'azienda regionale del trasporto pubblico campano, che gestisce tra le altre cose la Circumvesuviana, le linee flegree e il trasporto su gomma tra Napoli e provincia.

L'azienda aveva licenziato un operaio dopo avergli contestato un uso improprio del badge: ovvero, in almeno una decina di occasioni aveva fatto timbrare il cartellino ai colleghi oppure avrebbe timbrato al posto loro. Un comportamento che aveva fatto scattare il licenziamento per giusta causa, ma contro il quale il lavoratore si era opposto. Oggi, il tribunale del lavoro di Napoli ha stabilito che l'azienda dovrà reintegrare l'operaio e risarcire il danno subito, in quanto, avendo comunque svolto il proprio lavoro senza ottenere "vantaggi illeciti", non sussiste alcuna giusta causa per il licenziamento. "Faremo appello" annuncia l'azienda, esprimendo "sorpresa e disorientamento". "Se far timbrare il proprio badge da un collega, o scambiarsi il cartellino, non una volta ma più volte, non rappresenta una lesione del vincolo fiduciario tale da determinare il licenziamento, come può un’azienda chiedere ai propri dipendenti il rispetto delle regole?". Così il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, in una nota.