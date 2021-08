Lettere, sparatoria in strada: ucciso un uomo incensurato, indagano i carabinieri

Un uomo di 74 anni, D.G., è stato ucciso questa sera a Lettere, in provincia di Napoli, durante una sparatoria poco dopo le 22. Ad aprire il fuoco ignoti. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Castellammare di Stabia che hanno fatto sapere come la vittima fosse incensurata e non nota alle forze dell’ordine.