“Legata e sedata perché infastidiva gli altri pazienti”, morta 39enne con crisi epilettiche all’Ospedale del Mare

Immagine di repertorio

"Viene legata e sedata perché infastidisce gli altri pazienti e muore a 39 anni una paziente con crisi epilettiche". L'episodio è accaduto il 12 settembre scorso all'Ospedale del Mare di Napoli. I familiari, adesso, assistiti dall'avvocato Amedeo Del Monte, hanno sporto denuncia per fare chiarezza sul decesso. Sulla vicenda, l'Asl di Napoli, contattata da Fanpage.it, ha preferito non commentare, in quanto le indagini sono in corso.

La famiglia della paziente ha sporto denuncia

Secondo quanto denunciato dai familiari, la loro parente, paziente del nosocomio di Napoli Est, dopo aver infastidito gli altri pazienti, sarebbe stata sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, sarebbe andata in arresto cardiaco e sarebbe morta. La vicenda sarebbe avvenuta nel Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare. La donna soffriva, secondo i familiari, di crisi epilettiche.

La famiglia, adesso, chiede che sia fatta chiarezza sulla vicenda e si è rivolta allo studio legale Di Pietro per presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli, con l'obiettivo di accertare le cause del decesso. Il legale della famiglia, l'avvocato Amedeo Di Pietro, ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire.

Il ricovero il 12 settembre: poi il decesso in ospedale

La 39enne sarebbe arrivata in ospedale poco dopo le ore 22,00 dell'11 settembre, in stato di alterazione. Secondo quanto ricostruito, aveva assunto in precedenza dell'alcol. Per questo motivo fu decisa la contenzione perché, come ricostruito nell'esposto, sulla base della lettura dei referti, si sarebbe alzata dal letto "arrecando fastidio agli altri degenti". La mattina del 12 settembre, attorno alle ore 7,10, la donna improvvisamente si sentì male, venne colta da una crisi cardiaca e poco dopo, alle 7,45, morì.