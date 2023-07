Le Terme Puteolane a Pozzuoli riapriranno e diventeranno un hotel di lusso con SPA La struttura sul lungomare di Pozzuoli abbandonata, rilevata da una cordata di imprenditori con Jannotti Pecci e Carriero. Progetto da 25 milioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Pozzuoli riapriranno le Terme Puteolane e diventeranno un hotel di lusso con SPA. Dopo uno stato di abbandono che si protraeva da molti anni, infatti, il complesso termale che si trova sul lungomare del Comune flegreo è pronto a rinascere con un investimento di 25 milioni di euro, grazie ad una cordata di imprenditori napoletani, guidata da Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli e figura di primo piano dell’industria alberghiera e termale italiana, e dall’ingegner Giancarlo Carriero, titolare dello storico Albergo della Regina Isabella di Lacco Ameno e vicepresidente nazionale di Federterme Confindustria.

Il complesso termale comprato da una cordata di imprenditori

Il prestigioso complesso alberghiero termale delle Terme Puteolane, che sorge sul Lungomare di Pozzuoli e risale agli anni 20-30 del Novecento passerà alla società SMART – Società Meridionale Alberghi Resort Terme – SpA. Gli atti preliminari per la cessione, comunica l'Unione Industriali di Napoli, sono stati perfezionati. È previsto un investimento di circa 25 milioni, per la totale ristrutturazione del complesso, inattivo da molti anni, che si posizionerà nella gamma LUXURY delle strutture alberghiero-termali e dell’offerta di turismo medicale. L’inizio dei lavori è programmato tra fine 2023 e inizi 2024 con l’obiettivo di terminarli entro 24-30 mesi. Quindi, il nuovo hotel con terme dovrebbe essere inaugurato entro il 2026-'27.

Le Terme Puteolane giacciono, purtroppo, in stato di abbandono da diversi anni. Il progetto di restyling, annunciato negli scorsi mesi, prevede il risanamento conservativo e il restauro della struttura originaria. Saranno rifatte le vasche dei fanghi. Potrebbero esserci anche delle pedane solarium sulla scogliera frangiflutti. Il complesso risale al 1930. La struttura è composta da albergo, guardiola, padiglione per i fanghi e quello per le inalazioni. Il fabbricato per l’impianto di tiraggio delle acque è un tipico esempio di architettura industriale. La struttura dell’intero organismo è in muratura di tufo e pilastri in cemento armato.