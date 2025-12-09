Le previsioni meteo su Napoli e Campania: inverno “sparito”, temperature in aumento di 8 gradi

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Il cammello ha alzato la gobba. No, non è una frase in codice presa da un film di spionaggio, ma più banalmente il fenomeno meteorologico che ha "cancellato" improvvisamente l'inverno su Napoli e sulla Campania, riportandolo simile a quello di fine estate. Pioggia, freddo e vento sono diventati già un lontano ricordo, e così sarà almeno fino al 15 dicembre. Colpa di un anticiclone africano accompagnato da aria calda in quota: un fenomeno che in gergo giornalistico viene definito "Anticiclone dell'Immacolata", essendo arrivato l'8 di dicembre, ma che invece i meteorologi definiscono come il cammello che alza la gobba.

Di fatto, questo anticiclone sta bloccando le perturbazioni atlantiche e le irruzioni di aria fredda polare, evitando dunque la caduta della pioggia e i venti freddi, con le temperature che così fanno registrare già in queste ore un forte incremento: addirittura +8 sulle medie stagionali, che in genere in questo periodo si aggirano sui 15 gradi. Tra oggi, martedì 9 dicembre, e giovedì 11 dicembre, a Napoli ci saranno tra i 23 ed i 24 gradi: temperature più da fine agosto che da metà dicembre.

Ma non sono tutte buone notizie: proprio la presenza duratura dell'anticiclone causerà un ristagno dell'aria nei bassi strati, con la formazione di nebbia al mattino e di accumulo di particelle inquinanti nelle aree metropolitane. Al momento, non è possibile accertarsi quando terminerà: per ora l'unica certezza è che durerà fino al prossimo 15 dicembre, ma non è escluso che possa registrarsi anche un "Natale" caldo. Ma per dirlo con certezza bisognerà attendere ancora qualche giorno, quando i quadri meteorologici saranno più chiari.