Le previsioni meteo su Napoli e Campania: a Natale freddo, pioggia e neve sul Vesuvio

Freddo e pioggia nella settimana di Natale e fino a fine mese: neve sul Vesuvio e sui monti più alti. Queste le previsioni meteo su Napoli e Campania.

Immagine di repertorio

Un'allerta meteo per due giorni, poi una tregua meteorologica di quattro giorni, prima di freddo, pioggia e neve fino a fine mese. Queste le previsioni meteorologiche su Napoli e la Campania fino al 30 dicembre. Un Natale, dunque, particolarmente freddo, con pioggia abbondante su tutta la regione e la neve che tornerà a cadere non solo sui rilievi più alti, ma anche sul Vesuvio. A Fanpage.it ne ha parlato il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli e spesso ospite della nostra redazione.

La tregua dei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, tra il 18 ed il 21 dicembre, il clima sarà stabile e caratterizzato da assenza di pioggia, Questo grazie all'anticiclone delle Azzorre che spazzerà via le perturbazioni di queste ore e che stanno portando freddo e pioggia sulla Campania. Temperature, insomma, fino a 18-19 gradi nelle ore più calde e nessun rischio pioggia, per quattro giorni. Ma sarà solo un brevissimo scampolo di tregua.

Il meteo a Napoli: pioggia e neve sul Vesuvio

Dal 22 dicembre e fino al 30, sono attese pioggia e neve sul Vesuvio e sui rilievi più alti, a causa del cosiddetto "blocco a bicella". Si tratta di un fenomeno che, spiega il professor Adriano Mazzarella, "in grado di determinare, in inverno, una vivace instabilità atmosferica con possibilità di nevicate sino a quote basse. Quest’anno", aggiunge ancora Mazzarella, "in Europa un potente anticiclone si é posizionato sulla regione scandinava e un vortice colmo di aria fredda si é posizionato sul Mediterraneo. Tale scenario barico è in grado di raggiungere una condizione di equilibrio dinamico che può perdurare per diversi giorni e che in inverno si traduce rovesci di neve sino a quote basse".