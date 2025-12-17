napoli
video suggerito
video suggerito

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: a Natale freddo, pioggia e neve sul Vesuvio

Freddo e pioggia nella settimana di Natale e fino a fine mese: neve sul Vesuvio e sui monti più alti. Queste le previsioni meteo su Napoli e Campania.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un'allerta meteo per due giorni, poi una tregua meteorologica di quattro giorni, prima di freddo, pioggia e neve fino a fine mese. Queste le previsioni meteorologiche su Napoli e la Campania fino al 30 dicembre. Un Natale, dunque, particolarmente freddo, con pioggia abbondante su tutta la regione e la neve che tornerà a cadere non solo sui rilievi più alti, ma anche sul Vesuvio. A Fanpage.it ne ha parlato il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli e spesso ospite della nostra redazione.

La tregua dei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, tra il 18 ed il 21 dicembre, il clima sarà stabile e caratterizzato da assenza di pioggia, Questo grazie all'anticiclone delle Azzorre che spazzerà via le perturbazioni di queste ore e che stanno portando freddo e pioggia sulla Campania. Temperature, insomma, fino a 18-19 gradi nelle ore più calde e nessun rischio pioggia, per quattro giorni. Ma sarà solo un brevissimo scampolo di tregua.

Il meteo a Napoli: pioggia e neve sul Vesuvio

Dal 22 dicembre e fino al 30, sono attese pioggia e neve sul Vesuvio e sui rilievi più alti, a causa del cosiddetto "blocco a bicella". Si tratta di un fenomeno che, spiega il professor Adriano Mazzarella, "in grado di determinare, in inverno, una vivace instabilità atmosferica con possibilità di nevicate sino a quote basse. Quest’anno", aggiunge ancora Mazzarella, "in Europa un potente anticiclone si é posizionato sulla regione scandinava e un vortice colmo di aria fredda si é posizionato sul Mediterraneo. Tale scenario barico è in grado di raggiungere una condizione di equilibrio dinamico che può perdurare per diversi giorni e che in inverno si traduce rovesci di neve sino a quote basse".

Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il truffatore di anziani elogia la socia: "Piange anche, la vittima l'ha scambiata per la figlia"
Il blitz da 21 arresti in tutta Italia. Il bottino stimato in oltre 300mila euro con oltre 30 truffe
Guadagni da 3200 euro al mese. Il capo: "Tutti rischierebbero con me"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views