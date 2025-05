video suggerito

Le offre un passaggio in auto e tenta di stuprarla: ragazza 26enne in ospedale a Battipaglia La 26enne aggredita in via Fosso Pioppo a Battipaglia. Identificato il presunto aggressore, portato in caserma dai carabinieri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Le offre un passaggio in auto, poi tenta di stuprarla. Ragazza di 26 anni finisce in ospedale a Battipaglia, in provincia di Salerno. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 16 maggio 2025, attorno alle ore 22,30, in via Fosso Pioppo. La giovane, nata nel 1999, e di origine nordafricana, ha raccontato ai volontari del Vopi del 118 che l'hanno soccorsa di essere stata aggredita da una persona adulta. L'uomo, di circa 30 anni e straniero, era alla guida di un'auto.

La 26enne aggredita in via Fosso Pioppo a Battipaglia

Secondo il racconto della giovane, avrebbe accostato e con la scusa di un passaggio l'avrebbe caricata in auto. I due avrebbero percorso assieme un breve tratto di strada, nella zona di Campolongo. Fino a quando, il conducente, secondo la versione della 26enne, l'avrebbe aggredita e avrebbe cercato di violentarla. La giovane è stata poi soccorsa dai carabinieri di Battipaglia, che sono prontamente intervenuti sul posto.

Identificato il presunto aggressore, portato in caserma

L'uomo è stato identificato e bloccato e portato in Caserma per essere interrogato. La ragazza, secondo i volontari del 118 che l'hanno soccorsa, aveva gli indumenti stracciati quando è stata ritrovata. Il suo racconto è al vaglio degli investigatori. La ragazza nel frattempo, dopo le prime cure mediche del caso, è stata accompagnata in ospedale, dove le sono state diagnosticate varie escoriazioni. Secondo il personale sanitario la giovane sarebbe stata ritrovata in stato di choc. La ragazza è assistita dai medici dell'ospedale Santa Maria della Speranza. Per lei sono stati attivati i protocolli previsti in casi di violenza sulle donne, a protezione delle vittime. I militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze e sono in corso le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.