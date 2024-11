video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Le nuove bici elettriche a noleggio a Napoli gettate sugli scogli del Lungomare Le nuove bici elettriche a noleggio, introdotte a ottobre, gettate sugli scogli sul Lungomare di via Caracciolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le bici elettriche a noleggio a Napoli gettate sugli scogli del Lungomare di via Caracciolo. Come dimostrano le foto di Fanpage.it, purtroppo, si tratta dell'ennesimo atto vandalico avvenuto ai danni delle bici smart. La società Lime lo scorso ottobre ha rinnovato la flotta delle bici elettriche a noleggio in città. Quelle nuove sono più funzionali, omologate, e di colore bianco e verde, a differenza del vecchio modello arancione. Purtroppo, però, qualcuno ha pensato bene di divertirsi lanciando le bici giù dalla balaustra borbonica del lungomare. Due esemplari fanno bella mostra sulla scogliera frangiflutti da un paio di giorni. Ma sull'app ufficiale della società, dove i veicoli a due ruote sono rilevati tramite Gps, viene segnalata la presenza di alcuni modelli anche un po' più a largo.

Lime ha rinnovato la flotta a ottobre

L'autorizzazione per le bici elettriche Lime a Napoli, intanto, è scaduta a fine settembre. Il Comune ha approvato la proroga nell'attesa di lanciare un nuovo bando per la manifestazione di interesse che servirà a scegliere il nuovo gestore del bike sharing a noleggio in città. L'avviso pubblico prevede un affidamento fino al 30 giugno 2026 per un massimo di 500 biciclette a pedalata assistita. Ma la flotta potrebbe essere anche aumentata, se il Comune dovesse richiederlo. Tra le novità, le nuove bici avranno anche la targa. Per ogni bicicletta al Comune andrà un contributo di 8 euro all'anno. Intanto, come detto, la nuova flotta Lime si avvale di modelli di ultima generazione ebike Gen4, bianche e verdi.

Il nuovo bando del Comune per il bike sharing fino al 2026

Dal 2021 il Comune di Napoli ha autorizzato due operatori di bici elettriche a noleggio, Napoli ‘N Bike con tecnologia Emoby One, in modalità station based (ossia con gli stalli), che ha operato con 84 mezzi ed è terminato a dicembre 2023. E Lime, con 500 bici in modalità free floating (cioè con la possibilità di prendere la bici in un luogo e lasciarla in uno diverso), che è stato il primo operatore ad arrivare e la cui autorizzazione è scaduta il 29 settembre 2024. La sperimentazione ha registrato un grande successo, con un utilizzo crescente, mentre i dati dell'incidentalità, ha sottolineato il Comune, sono in linea con quelli nazionali.