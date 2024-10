video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Bici elettriche a noleggio a Napoli, scadute le concessioni ma è pronto un nuovo bando: cosa cambia L’autorizzazione per il bike sharing è scaduta a settembre. Cosa ha deciso il Comune sulle bici elettriche a noleggio e la mappa di dove usarle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Scaduta l'autorizzazione con le bici elettriche Lime a Napoli a fine settembre. Il Comune ha approvato la proroga nell'attesa di lanciare un nuovo bando per la manifestazione di interesse che servirà a scegliere il nuovo gestore del bike sharing a noleggio in città. L'avviso pubblico prevede un affidamento fino al 30 giugno 2026 per un massimo di 500 biciclette a pedalata assistita. Ma la flotta potrebbe essere anche aumentata, se il Comune dovesse richiederlo. Tra le novità, le nuove bici avranno anche la targa. Per ogni bicicletta al comune andrà un contributo di 8 euro all'anno.

"Abbiamo deliberato la proroga insieme all'avvio della nuova gara – spiega a Fanpage.it l'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza – fino all'espletamento del bando. Tra le novità ci sarà la possibilità di estendere a più bici la flotta se lo riterremo opportuno".

Lime ha sostituito la vecchia flotta

Lime, intanto, che sta operando in regime di proroga, continua ad investire su Napoli e ad inizio ottobre ha rinnovato tutta la flotta, sostituendo le vecchie bici rosse e verdi con i nuovi modelli di ultima generazione ebike Gen4, bianche e verdi, che si sono viste in giro per la città anche durante la settimana della mobilità sostenibile.

Dal 2021 il Comune di Napoli ha autorizzato due operatori di bici elettriche a noleggio, Napoli ‘N Bike con tecnologia Emoby One, in modalità station based (ossia con gli stalli), che ha operato con 84 mezzi ed è terminato a dicembre 2023. E Lime, con 500 bici in modalità free floating (cioè con la possibilità di prendere la bici in un luogo e lasciarla in uno diverso), che è stato il primo operatore ad arrivare e la cui autorizzazione è scaduta il 29 settembre 2024. La sperimentazione ha registrato un grande successo, con un utilizzo crescente, mentre i dati dell'incidentalità, ha sottolineato il Comune, sono in linea con quelli nazionali. Tuttavia a Napoli si è registrato un incidente mortale. Inoltre, sono previste in città nuove piste ciclabili. Da qui, la decisione di rinnovare il bando.

Il nuovo affidamento del bike sharing fino a giugno 2026

L’autorizzazione sarà concessa fino al 30 giugno 2026. La circolazione non sarà consentita nelle seguenti aree: Borgo Marinari, via San Gregorio Armeno, parchi pubblici cittadini, laddove non espressamente autorizzati da apposito regolamento. Sarà vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dal comune. I veicoli dovranno essere immediatamente identificabili attraverso il logo dell’operatore, una targa posteriore recante numero identificativo del veicolo, nonché con QR code.